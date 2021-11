Publikation Vernissage in Münchwilen: Carunternehmer Hansruedi Hefti feiert die Veröffentlichung seiner Memoiren «Kapitän der Landstrasse» heisst das Buch von Carchauffeur Hansruedi Hefti. Am Freitagabend stellte er sein Werk den über 140 geladenen Gästen vor.

Hansruedi Hefti beim Apéro in Münchwilen. Bild: Maya Heizmann

Hansruedi Hefti ist glücklich, endlich ist es so weit. Seinen Memoiren sind geschrieben und veröffentlicht. Er feiert dies mit einer Buchvernissage, einem Galaabend in den Räumen von Autowelt von Rotz.

Der Carchauffeur mit der Schottenmütze ist vielseitig begabt. Als Handörgeler, Alleinunterhalter, Organisator, Erzähler. 45 Jahre war Hefti mit seinem Car unterwegs. In dieser Zeit hat er viel erlebt und jede Hauptstadt von Europa angefahren. So sind derart viele Kilometer zusammengekommen, als hätte er rund 140-mal mit seinem Reisebus die Erde umrundet. Sechs Millionen Kilometer – unfallfrei, wohlgemerkt.

Alt Nationalrat lobt Autor und Werk

In seiner Laudatio hält alt Nationalrat Hansjörg Walter aus Wängi fest, Hefti habe stets gewusst, welche Ziele er erreichen wollte. Nicht nur geografische, sondern auch berufliche. Der 76-Jährige liebe es, Menschen von A bis Z zu begeistern.

Viele schöne Fotos und Höhepunkte spezieller Reisen, Dankesworte aber auch Episoden aus dem Privatleben machen sein Buch spannend. Walter ergänzt:

«Das Lebenswerk von Hansruedi Hefti, dem Kapitän der Landstrasse, ist im gelungenen Buch facettenreich geschildert.»

Am Freitagabend führte Peter Mesmer, Chefredaktor der «Regi die Neue» durch den Abend. Die geladenen Gäste aus Politik und Wirtschaft, Vertreter der Gemeinde, Kunden, Freunde und Bekannte freuten sich über die musikalische Begleitung der Caledonian Pipe Band aus Zürich. Der Auftritt des Kinderjodelchörlis Tannzapfenland gefällt ebenso. Die kleinen Sänger im Alter von vier bis 15 Jahren, alle in Trachten gekleidet, erobern die Herzen der Zuhörer.

«Kam auch gerne wieder nach Hause»

Die Texte im Buch hat Martin Andreas Walser verfasst. Hansruedi Hefti erzählt an diesem Abend von einigen Erlebnissen aus seiner Zeit als Carfahrer. Er erinnert sich etwa an die Trabi-Parade nach der Wende in Berlin. Zwölf der legendären DDR-Autos standen den Schweizern für eine Stadtrundfahrt bereit. Ebenso machte der Empfang in der Schweizer Botschaft in Berlin den Carreisenden grosse Freude. Hefti sagt:

«Ich war gerne weg, kam aber auch gerne wieder gesund nach Hause.»

Die meisten Anekdoten sind in seinem Buch nachzulesen. Abschliessend dankte er seiner Partnerin Silvia Weber und seinen Kindern für ihre Mithilfe.