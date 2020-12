Prozess Der Beschuldigte im Badimord von Tägerwilen steht heute vor dem Thurgauer Obergericht: «Ich habe Angst davor, was passiert» Der mutmassliche Badimörder von Tägerwilen will seine lebenslange Haft mit anschliessender Verwahrung abwehren. Vor dem Thurgauer Obergericht kommt er aber in Erklärungsnot. Wir berichten fortzu aus der laufenden Gerichtsverhandlung.

Der Beschuldigte im Tägerwiler Badimordes wird von der Polizei zum Thurgauer Obergericht in Frauenfeld gebracht. Bild: Reto Martin

Er will es nicht gewesen sein. Mit schulterlangen, grauen Haaren sitzt der heute 64-jährige Deutsche vor dem Gericht. Schwer lasten die Beweise auf ihm. Er soll im Mai 2016 seine knapp 20 jähre jünger Freundin in der Seerheinbadi Tägerwilen erschlagen haben. Es gehe ihm nicht gut, er habe Angst davor, was heute passiere, sagt er der Obergerichtspräsidentin.



Spontan sei er an Pfingsten 2016 mit einem Mietauto von Barcelona für nur wenige Stunden nach Tägerwilen und wieder gefahren. Zuvor habe er seiner Geliebten aus Konstanz einen Heiratsantrag gestellt, den sie annahm. «Ich wollte sie sehen, hatte Lust», sagt er vor Obergericht. Die beiden trafen sich in der Seebadi Tägerwilen, hatten Sex, gingen danach etwas trinken.



Unterlagen für Vollmacht dabei

Für den spontanen Blitzbesuch hatte er die Unterlagen einer Vollmacht für das Konto der späteren Toten dabei. «Wie kann ich das erklären», fragt sich der Beschuldigte rhetorisch auf eine entsprechende Frage der Obergerichtspräsidentin. «Ich hatte das halt einfach dabei.» Sein anfängliches Geständnis habe er zum Schutz seines Sohnes abgelegt. Weil die DNA, die unter den Fingernägel der Toten gefunden wurden, neben ihm auch seinem Sohn zugeordnet werden könne, wie die Staatsanwaltschaft in der Einvernahme angeblich erklärte.



Er habe seine Freundin bereits 16 Jahre lang gekannt. «Warum soll ich ihr etwas getan haben?» Auch ein forensischer Psychiater ist vom Gericht befragt worden. Er attestiert dem Beschuldigten eine narzistische, manipulative Persönlichkeit mit ausbeuterischen Tendenzen.



Verhaftet in Barcelona

Am Pfingstsonntag 2016 entdeckte Spaziergängerin entdeckt in der Seerheinbadi Tägerwilen die Leiche einer Frau, eingehüllt in eine Decke. Die 39-jährige Konstanzerin wurde mit einem stumpfen Gegenstand zu Tode geschlagen. Zeugen sagen später, sie hätten ein Mietauto mit spanischen Kontrollschildern am Tatort gesehen.

Das Mietauto taucht zwei Tage später am Flughafen Barcelona auf. Dort verhaftet die spanische Polizei verhaftet den damals 59-jährigen Deutschen. Er wird unter dem Verdacht, seine Geliebte umgebracht zu haben, an die Schweiz ausgeliefert.



Lebensversicherung abgeschlossen

Rund zehn Monate vor dem Tod der Frau schloss er eine Risiko-Lebensversicherung auf sie ab, die ihm bei ihrem Ableben eine halbe Million Euro einbringen sollte. Anfänglich legte er ein Geständnis ab, seine Geliebte mit einem Stein erschlagen zu haben. Später widerrief er dieses. Seither streitet er die Tat ab.



Im Frühling 2019 verurteilte das Bezirksgericht Kreuzlingen den Mann in einem Indizienprozess zu einer lebenslangen Haft mit anschliessender Verwahrung. Er habe die skrupellose Tat begangen, um ein finanziell sorgenfreies Leben auf Teneriffa führen zu können. Ein forensisches Gutachten stellt beim Verurteilten eine «kaltblütige und manipulative Persönlichkeit» fest.



+++ Update folgt +++