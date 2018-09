Prominente Ferienablösung für karitative Zwecke in Frauenfeld

Die Gründung des Vereins Lebensfreude erfolgte vor sieben Jahren. 2016 wurde er in eine Stiftung umgewandelt. 14 ausgebildete Künstler treten in rund 50 Heimen in der ganzen Deutschschweiz auf. Bis Ende 2018 sind rund 300 Einsätze mit jeweils zwei Clowns geplant. Daraus ergeben sich etwa 10000 Begegnungen. Standorte im Thurgau sind: Frauenfeld, Wängi, Kreuzlingen, Arbon und Amriswil. Die besuchten Institutionen leisten einen Beitrag, können sich in der Regel aber regelmässige Besuche nicht leisten. Rund 75 Prozent der Kosten trägt die Stiftung, (Ausbildungen, Gagen, Versicherungen, Kostüme, Transport, etc.). Ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen unterstützen die Profis bei Veranstaltungen. (clu)

Weitere Informationen unter: www.stiftung-lebensfreude.ch