Pro Senectute Thurgau präsentiert zum 100-Jahr-Jubiläum eine Chronik In ihrer Jubiläums-Chronik blickt Pro Senectute Thurgau auf 100 Jahre Geschichte zurück. Im Gegensatz zu anderen Kantonen war die Stiftung anfangs in eine katholische und eine protestantische Sektion gespalten. Ursula Ammann

Elias Oswald, Verfasser der Chronik, Stiftungsratspräsident Urs Haubensak und Raphael Herzog, Geschäftsführer von Pro Senectute Thurgau, führten durch die Vernissage. (Bild: Ursula Ammann)

Dank eines Zustupfs von zehn Franken monatlich kam ein alter Schuhmacher über die Runden. Er bewohnte ein kleines Zimmer in einem Armenhaus, das ihm als Wohn- und Schlafraum, als Küche, aber auch als Werkstatt diente. Er selbst erwirtschaftete 10 bis 15 Franken pro Monat, was nicht zum Leben reichte.

Umso glücklicher war er über die finanzielle Hilfe einer Stiftung, die der grassierenden Altersarmut nach dem Ersten Weltkrieg begegnete und bedürftigen Betagten wie ihm unter die Arme griff.

Eine Stiftung, die heute als Pro Senectute Thurgau ihren 100. Geburtstag feiert. Genau genommen sind es zwei Geburtstage, denn es gibt auch zwei Gründungsdaten: den 10. Februar 1919 und den 29. August 1919.

Schwierige Recherche

Eine Jubiläums-Chronik der Pro Senectute Thurgau hat Überraschendes zu Tage gefördert, wie Stiftungsratspräsident Urs Haubensak an der Vernissage in Weinfelden erläuterte:

«In den ersten 50 Jahren war unsere Institution in eine katholische und eine protestantische Sektion gespalten.»

In keinem anderen Kanton kannte die damalige «Stiftung für das Alter» diese interkonfessionelle Trennung.

Der Graben zwischen Katholiken und Protestanten, die stets in einer Art Konkurrenz zueinander standen und nicht gerade in den höchsten Tönen voneinander sprachen, gestaltete die Recherche für die Chronik anspruchsvoll. Elias Oswald, Masterstudent im Fach Wirtschaftsgeschichte und Ökonomie an der Universität Zürich, hat das gut 40-seitige Werk verfasst.

AHV führte zur Neuorientierung

Anfangs habe er im stiftungseigenen Archiv gestöbert, so der 27-Jährige: «Bis auf ein paar wenige Ausnahmen gingen die Akten aber nur bis ins Jahr 1970 zurück, als sich die Sektionen zusammenschlossen. Mir fehlten also 50 Jahre Geschichte.» Im Staatsarchiv Frauenfeld stiess er schliesslich auf den Nachlass der protestantischen Sektion, im Pfarreizentrum Weinfelden auf jenen der katholischen Sektion.

Vieles habe sich verändert in den 100 Jahren, so Urs Haubensak: «Die Stiftung musste sich Ende der 1940er-Jahre – nach der Einführung der AHV, für die sie sich selbst stark gemacht hatte – neu erfinden.» Die finanzielle Unterstützung rückte in den Hintergrund, soziale Aspekte gewannen an Bedeutung. Etwa Seniorentreffen.

Wie Elias Oswald herausgefunden hat, waren Ende der 1950er-Jahre «Dampfschifffahrten über den Bodensee besonders hoch im Kurs». Zwar organisiert die Pro Senectute Thurgau auch heute noch Freizeit- und Bildungsangebote für Senioren. Eine zentrale Aufgabe ist es gemäss Geschäftsführer Raphael Herzog aber nach wie vor, «ältere Menschen in Notlagen finanziell zu unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen».