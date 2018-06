Kolumne Prinz Harrys Apfelkönigin Südsicht Olaf Kühne

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Eine leidlich abgedroschene Floskel zwar, aber die «Schweizer Illustrierte» verleiht ihr wieder Aktualität. Sie nominiert Fischingen und Balterswil für die Wahl zum schönsten Dorf der Schweiz. Nun mögen Fischinger und Balterswiler einhellig sagen: Klar doch, wer sonst! Alle anderen müssen diese Meldung erst einmal sacken lassen.

Hat doch eine Illustrierte, die Prinz Harrys Hochzeit 44 Seiten widmet, ihre Kompetenz in Sachen Schönheit endgültig verspielt. Zugegeben, die Fischinger Barockkirche ist tatsächlich eine Augenweide. Und drei, vier schöne Riegelhäuser finden sich in Fischingen wie in Balterswil. Aber der Bichelsee gehört halt nun mal zu Bichelsee.

Das müssten eigentlich auch die in Zürich bei Ringier anhand des Namens problemlos herleiten können. Wenn wir uns aber der Kernkompetenz der «Schweizer Illustrierten» als Fachblatt für A-, B-, C- und D-Prominenz besinnen, kommen wir der Sache schon eher auf den Grund. Das Blatt ist schliesslich nicht das «Hochparterre», beurteilt wohl weniger architektonische Ästhetik. Hingegen stellt Fischingen die amtierende Miss Oktoberfest Tannzapfenland Larissa Klammsteiner. Und in Balterswil ist Apfelkönigin Marion Weibel aufgewachsen.

Rätsel gelöst – und wir sagen: Die beiden Hinterthurgauer Dörfer sind völlig zu Recht nominiert. Wer nun also einem der beiden seine Stimme geben möchte, muss sich nicht mit Architektur und Ortsplanung herumplagen, sondern kann sich einfach zwischen Apfelsaft und Bier entscheiden. Schmeckt beides – und Schönheit geht bekanntlich durch den Magen. Oder so ähnlich.