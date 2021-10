Prämierung Sanierungs- und Erweiterungsprojekt der Frauenfelder Oberstufenschulanlage Auen gewinnt den Prix Acier 2021 Das Stahlbauzentrum Schweiz und der Dachverband der Stahl-, Metall- und Fassadenbauweise Metal.Suisse haben das Auenschulhaus mit dem wichtigsten Stahl- und Metallbaupreis der Schweiz ausgezeichnet. Die Verleihung fand kürzlich in Bern statt.

Mitten in der sanierten Schulanlage Auen. Bild: PD

Die Gewinner des Prix Acier 2021, des wichtigsten Stahl- und Metallbaupreises der Schweiz, stehen fest. Sieben Bauwerke, bei denen Stahl in überzeugender Art und Weise eingesetzt wurden, sind kürzlich an der Preisverleihung im Rahmen der «Steelweek+» im Kursaal Bern ausgezeichnet worden. Prämiert wurden nebst der Oberstufenschulanlage Auen in Frauenfeld auch der Negrellisteg in Zürich, das Stade de la Tuilière in Lausanne und die Erneuerung des Saaneviadukts in Gümmenen.

Die Grünanlage der sanierten Schulanlage Auen. Bild: PD

Der Preis in seiner achten Ausgabe wird vom Stahlbauzentrum Schweiz (SZS) in Kooperation mit dem Dachverband der Stahl-, Metall- und Fassadenbauweise Metal.Suisse vergeben. Diesmal waren neu auch Ingenieure, die in Stahlbauunternehmen tätig sind, Teil der Jury. Als Jurypräsidentin wirkt Astrid Staufer von Staufer & Hasler Architekten, Frauenfeld. Insgesamt wurden 43 Projekte eingereicht, davon wählte die Jury vier Preisträger aus und vergab weitere drei Anerkennungen.

Basler Architekten arbeitete günstig

Die Sporthalle der sanierte Schulanlage Auen. Bild: PD

Im November 2016 hatten die Stimmberechtigten der Frauenfelder Sekundarschulgemeinde einen Baukredit über 47,26 Millionen Franken bewilligt. Die Schulanlage Auen sollte im Rahmen des Projekts «Phyllis» von Jessenvollenweider Architektur, Basel, für die kommende Nutzungsperiode von 30 bis 40 Jahren ertüchtigt werden. Dazu war eine umfassende Sanierung, räumliche Reorganisation und Erweiterung notwendig. Spatenstich war im August 2017. Sodann wurde die Gesamtsanierung etappiert bis Ende Juli 2020 durchgeführt, immer unter Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Die im Frühling 2021 präsentierte Bauabrechnung schloss bei knapp 42,63 Millionen Franken ab. (red/ma)