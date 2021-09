Porträt Schüler aus Islikon wird Bundespräsident: Der Todestag des Thurgauer Bundesrats Ludwig Forrer jährt sich zum 100. Mal In der Geschichte der Schweiz kamen drei Bundesräte aus dem Kanton Thurgau. Was viele nicht wissen: Die Wurzeln von Ludwig Forrer, dessen Tod sich zum 100. Mal jährt, liegen in Islikon und in Frauenfeld.

Bundesrat Ludwig Forrer empfängt zur Einweihung des Simplonbahntunnels den König von Italien Vittorio Emanuele III. im Bahnhof Brig. Bild: PD

Kaum beschliesst der ehrwürdige Rektor an der Stiftungsfeier der Kantonsschule Frauenfeld seine Ansprache, eilt auch schon ein 17-jähriger Schüler zum Rednerpult. Er provoziert den Aufstand der Griechen gegen die osmanische Herrschaft und vergleicht ihn mit dem Werden der Eidgenossenschaft.

Ludwig Forrer, der Junge aus Islikon, Mitbegründer der sich in Grün-Weiss schmückenden Mittelschulverbindung Thurgovia, scheint bei seinem kühnen Auftritt bar aller Selbstzweifel zu sein. Er sieht seine eigene und die Zukunft des Vaterlandes vom griechischen Spiritus beflügelt, demokratisch aufgebaut. Der früh politisch Aufgeweckte wandert bald von Islikon nach Winterthur zur Beisetzung des ersten Bundespräsidenten, Jonas Furrer.

Undatierte Aufnahme von Ludwig Forrer, Bundespräsident aus Islikon (9.2.1845–28.9.1921). Bild: PD

Vieles mehr sollte vom vorwärtsdrängenden jugendlichen Thurgauer, der bis zum höchsten Bundesamt aufsteigt, zu hören sein. Noch mehr vom späteren Staatsmann erwartet werden. Denn die grosse Welt taumelt – rund um die kleine Schweiz – der Katastrophe des Ersten Weltkrieges entgegen.

Zwei unvergessene Grossereignisse

Zwei Bilder aus der neueren Schweizer Geschichte bleiben: wie Ludwig Forrer am Bahnhof von Brig mit König Vittorio Emanuele III. bei der Eröffnung der Simplonlinie und des Bahntunnels 1906 die militärische Ehrengarde abschreitet. Und seine Begleitung des deutschen Kaisers Wilhelm II. in die Manöver im toggenburgischen Kirchberg 1912. Er trägt seinen gewohnten breitrandigen Filzhut. Das einfache und trotzdem selbstbewusste Auftreten Forrers gegenüber dem paradeuniformverliebten deutschen Monarchen und dem militärisch geprägten Gefolge bewegt die Schweizer Bevölkerung. Energisch unterstreicht er den unbedingten Neutralitäts- und Verteidigungswillen seines Landes. Man ist sich gewiss, dass man dem Kriegsherrn der zurzeit mächtigsten Armee Europas Schweizer Truppen zeigen dürfe.

Bundesrat Ludwig Forrer empfängt Kaiser Wilhelm II. in Bern. Bild: PD

Der Bundespräsident, eine imponierende Gestalt mit weissem Bart und weissgelocktem Haar, holt den Kaiser auch am Berner Bahnhof ab. In offener Kutsche fahren sie, umjubelt von viel Volk, zum Bundeshaus; der Kaiser trägt die Oberstenuniform der Gardejäger. Eine Zuschauerin aus dem Gürbetal soll zu den Leuten, die dicht gedrängt neben ihr standen, gesagt haben:

«Der mit dem weissen Bart, der Kaiser, gefällt mir ganz gut; aber der Tschugger, der neben ihm sitzt, ist mir nicht sehr sympathisch.»

Mit dem frühen Tod seines Vaters, Inhaber einer mechanischen Werkstätte in Islikon, wird Ludwig Forrer im Alter von fünf Jahren Halbwaise. Die Mutter sorgt für ihn und seine drei Geschwister. Pfarrer Aepli in Gachnang, der Ludwig tauft und konfirmiert, entdeckt bald dessen grosses Talent. Er fördert und unterstützt ihn, sodass er die Sekundarschule in Rickenbach und später die Kantonsschule in Frauenfeld besuchen kann.

Verfassungsrat, Staatsanwalt, Kantonsrat

Nach der Matura bestreitet er ein Rechtsstudium in Zürich, wird Polizeileutnant, Erster Sekretär des Zürcher Verfassungsrats, schliesslich Staatsanwalt. In Winterthur führt er während 27 Jahren ein eigenes Advokaturbüro und wird für 30 Jahre Führer der Demokraten im Zürcher Kantonsrat. Wie der frühere Liberale Alfred Escher beginnt auch der Demokrat Ludwig Forrer 25-jährig seine politische Laufbahn im Wahlkreis Elgg. Er wird in den 1860er-Jahren in den Zürcher Kantonsrat gewählt. Dem Nationalrat gehört er bis zur Jahrhundertwende an.

Für seinen Entwurf eines Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes verleiht ihm die Universität Zürich das Ehrendoktorat. Aber nach dem Scheitern der «Lex Forrer» in der eidgenössischen Volksabstimmung zieht er sich vorerst aus der schweizerischen Politik zurück und wird Direktor des Zentralamts für den internationalen Eisenbahntransport in Bern. 1902 wird Forrer in den Bundesrat gewählt, wo er im Laufe der Zeit sechs Departementen vorsteht: 1903 Handel, Industrie und Landwirtschaft, 1904 bis 1905 Inneres, 1906 und 1912 Politisches Departement und Bundespräsidium, 1907 Militär, 1908 Justiz und Polizei, 1908 bis 1911 und 1913 bis 1917 Post und Eisenbahnen.

Kaisermanöver in der Gegend von Kirchberg bei Wil. Bild: Wikipedia

Regionale Telefonprobleme und vergebliche Fürsprache

Die Probleme mit der Einführung des Telefons in der Region Winterthur-Ost bis Aadorf-Tänikon um das Jahr 1896 veranlassen die Gemeinden Elgg, Hagenbuch, Bertschikon, Hofstetten, Schlatt, Schottikon und Winterthur, ein Advokaturbureau beizuziehen. Dieses wird beauftragt, gegen einen Ablehnungsbeschluss der Eidgenössischen Telefonverwaltung an den Bundesrat zu rekurrieren. Und das Gesuch zu wiederholen, dass für die Zürcher Gemeinden nicht in Aadorf, sondern in Elgg eine Telefonumschaltstation errichtet und direkt mit Winterthur verbunden werde.

Die Wahl eines Anwalts fällt auf den jungen, aufstrebenden Juristen aus dem Thurgau, Ludwig Forrer. Die Behörden im Eulachtal jedenfalls halten viel auf ihm, und er ist mit Elgg politisch verbunden. Das Anliegen erwähnter Gemeinden findet jedoch bei den Bundesbehörden in Bern kein Gehör. Es wird erst 20 Jahre später realisiert.

Geliebter Ferienort am Calanda

Der Vielbeschäftigte beschwert sich gelegentlich am Stammtisch im Winterthurer «Adler» darüber, dass er nie völlig ungestört seine Prozessschriften bearbeiten könne. Dauernd werde er durch Besucher, Klienten und andere Einflüsse abgelenkt. Man empfiehlt ihm einen sehr abgeschiedenen Ort, wo sich Füchse und Hasen gute Nacht sagen würden, wohin zudem nicht einmal die Post regelmässig gelange. Forrer besucht das st.gallische Vättis und mietet sich vorerst ein. Die abgeschiedene Lage und paradiesische Ruhe des Bergdorfes am Calanda gefällt ihm.

Er lässt sich mit einem Winterhurer Baumeister und mit Vättner Handwerkern ein Ferienhaus bauen. Sein Tagwerk in alpiner Umgebung beginnt mit Bearbeitung von Bundesberner Korrespondenz, danach folgen Spaziergänge, auch längere Halb- und Tagestouren mit Pflanzen-, Pilz-, Stein- und Beerensuche oder botanischer Studien. Dazu trägt er eine mächtige Botanisiertrommel mit sich. Er führt ein genaues Verzeichnis über die Standorte seltener Pflanzen und legt einen Alpengarten beim Chalet an. Er ist ein eifriger Förderer der Naturschutzbewegung und macht sich um den schweizerischen Nationalpark verdient.

Langer Weg zur Akzeptanz und unschöner Rücktritt

Der hergereiste Magistrat reformierter Konfession erscheint den rein katholischen Bewohnern des abgelegenen Bergdorfes vorerst fremd. Zahlreiche Anekdoten bestätigen den schrittweisen Prozess von anfänglicher Ablehnung zur gegenseitigen Angewöhnung und Wertschätzung. An einem heissen Sommertag erreicht der Magistrat wandernd das nahe Bad Ragaz, kehrt in einem besseren Restaurant ein und bestellt eine Flasche Bier.

Der Wirt mustert den Mann, der schon unterwegs Veston, Kragen und Krawatte ausgezogen hatte, und deutet dem Gast, ob er sein Bier nicht lieber in der Arbeiterwirtschaft gegenüber trinken möchte. Forrer nimmt Tschopen und Hut, geht ins Wirtshaus gegenüber, bestellt Bier und einen Schüblig. Ein Gast im «feinen» Lokal aber hatte zuvor Forrer erkannt und lässt den Wirt wissen, wen er soeben aus dem Haus gewiesen habe. Der Wirt hastet sogleich in seinen Schwalbenschwanzfrack, rennt in die Arbeiterwirtschaft hinüber, entschuldigt sich bei Forrer und bittet ihn, zu ihm zurückzukommen. Der aber formuliert knapp:

«Hier habe ich bekommen, was ich bestellte. Also bleibe ich hier, und damit basta!»

Der 72-jährige Magistrat Ludwig Forrer scheidet unter unschönen Begleitumständen aus dem Bundesrat. Fehlender Pensionsansprüche halber ist er auf eine finanziell angemessene Stellung angewiesen. Schliesslich muss «der Löwe von Winterthur» zur Rückkehr auf seinen ehemaligen Posten, dem Zentralamt für internationalen Eisenbahntransport, einwilligen.

Er scheint noch rüstig zu sein. Aber er trägt eine Krankheit in sich, der er nach einer in Bern vorgenommenen Operation am 28. September 1921 erliegt.