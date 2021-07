Die 13 im Einsatz stehenden Stadtbusse legten im Jahr 2020 rund 728'000 Kilometer zurück – das sind 38'000 Kilometer unter Budget. Einen ungleich grösseren Rückgang verzeichnete man gemäss Geschäftsbericht der Stadt bei den letztjährigen Fahrgastzahlen – nachdem dieser Wert in den vergangenen Jahren kontinuierlich am Steigen war. So wurden 2020 etwas über 1,84 Millionen Passagiere verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 600'000 Einsteigerinnen und Einsteigern oder 25 Prozent. «Die Fahrgastzahlen in den ersten zwei Monaten waren vielversprechend, da deutlich mehr Einsteigende gezählt wurden», heisst es im Geschäftsbericht. Dann stoppte die Pandemie respektive der Lockdown ab Mitte März 2020 diese positive Entwicklung. Auf Anordnung des Bundes wurde der Fahrplan schweizweit heruntergefahren. Nachfragestärkste Linie im 2020 mit 574'000 Passagieren war weiterhin die Linie 2 (Sandbühl–Bahnhof–Flurhof), dicht gefolgt von der Linie 1 (Sonnmatt–Bahnhof–Spital–Bühl/Obholz). Die Linie 5 (Im Alexander–Bahnhof–Walzmühle) konnte aufgrund der Erweiterung in die Walzmühle einen Zuwachs um 13 Prozent auf rund 253'000 Passagiere verzeichnen. (ma)