Pop begegnet Tradition bei der Unterhaltung der Brass Band Schlattingen

Viel Akrobatik und Gesang an der Schlattinger Abendunterhaltung

Zur Begeisterung aller lud die Rocket Girls Dance Formation am Wochenende zu ihrer siebenten Abendunterhaltung in die Rodenberghalle in Schlattingen ein. Von der bekannten Eschenzer Sängerin Laura Strasser etwa gab es eine Darbietung mit einem Halleluja und einer lustigen Geschichte über eine Thuja.