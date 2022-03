Revidiertes Polizeigesetz Nach Verbot der Autonummern-Scanner durchs Bundesgericht: Der Kanton Thurgau startet neuen Versuch Verkehrsüberwachung, Gewaltprävention, Milieukontrollen: Die Kantonspolizei soll neue Kompetenzen erhalten. Behörden erhalten das Recht, Personen der Polizei zu melden, wenn Verdacht auf eine Gewalttat besteht.

An der Hauptstrasse zwischen Frauenfeld und Matzingen hatte die Kantonspolizei einen Nummernschild-Scanner betrieben. Reto Martin

Das Bundesgericht zwang die Kantonspolizei Thurgau 2019, ihre acht Anlagen zur automatischen Erkennung von Kontrollschildern ausser Betrieb zu nehmen. Nun will sich der Regierungsrat die fehlende rechtliche Grundlage beschaffen. Bis Ende Mai schickt er das revidierte Polizeigesetz in die Vernehmlassung. Die Kantonspolizei erhält damit in verschiedenen Gebieten neue Kompetenzen.

Mit den Änderungen will der Regierungsrat aktuellen Entwicklungen seit der letzten Revision 2012 Rechnung tragen. Explizit sollen auch Fahrzeuge, nicht nur Kontrollschilder, automatisch erkannt werden können. Das ist notwendig, um die Waage zu nutzen, die auf der Autobahn A7 bei Kefikon in die Fahrbahn eingebaut worden ist und zur Vorselektion bei Schwerverkehrskontrollen dient. Die gewonnenen Informationen durften bisher keiner Person zugeordnet werden.

Gefährdermeldungen sind keine Pflicht

Mit der Revision wird eine Motion umgesetzt, die den Informationsaustausch unter Behörden verbessern will, um Amokläufe und Terroranschläge zu verhindern. Behörden oder mit öffentlichen Aufgaben betraute Organisationen und Personen erhalten das Recht, der Polizei Personen zu melden, bei denen Anhaltspunkte für eine drohende schwere Gewalttat bestehen. Dabei handelt es sich «keinesfalls um eine Meldepflicht», betont der Regierungsrat in den Erläuterungen.

Um ihre personellen Ressourcen zu schonen, soll die Kantonspolizei private Sicherheitsdienste für die Bewachung festgenommener Personen einsetzen dürfen. Der Regierungsrat will auch die Armee mit der Kontrolle des ruhenden Verkehrs und der Fahrverbote auf der Frauenfelder Allmend beauftragen, was heute bereits teilweise praktiziert wird. Einen wichtigen Punkt stellt der Regierungsrat klar:

«Der Ertrag fällt trotzdem in die Staatskasse.»

Polizisten im Einsatz sollen Bodycams tragen, etwa beim Einsatz gegen häusliche Gewalt. Die Polizei soll Scheinkäufe von Drogen tätigen können. Sie soll auch Dritte, das heisst Nicht-Polizisten, für Testkäufe einsetzen dürfen, um das Verkaufsverbot von Alkohol an Jugendliche zu kontrollieren. Dritte sollen auch für verdeckte Vorermittlungen, etwa bei der Terrorbekämpfung, eingesetzt werden können, insbesondere dort, wo ein Polizist «aufgrund der äusseren Erscheinung und kultureller Herkunft» auffliegen würde.

Opfer von Menschenhandel können sich zu erkennen geben

In Lokalen, in denen strafbare Handlungen vermutet werden, soll die Polizei Zugang für Personenkontrollen erhalten. Damit erhalten Opfer von Menschenhandel im Rotlichtmilieu die Möglichkeit, sich zu erkennen zu geben. Die Polizei soll ebenso Asylzentren des Bundes betreten dürfen, sofern Verdacht auf Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz besteht.

Erleichtert wird der Austausch mit andern Stellen. Die Seepolizei kann so das Forensische Institut Zürich für 3-D-Aufnahmen an einen Tatort beiziehen. Die Kantonspolizei kann bei Stromanbietern den Strombezug für eine Liegenschaft einholen, wenn sie darin eine Hanfplantage vermutet.

Zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit erhält das Zwangsmassnahmengericht neue Aufgaben. Dieses soll dafür von 200 auf 250 Stellenprozent ausgebaut werden, was Mehrausgaben von rund 90'000 Franken jährlich bedeutet.