Politik «Will nicht an Bevölkerung vorbeipolitisieren»: Markus Bollinger tritt zur Wahl an für den Stadtrat Diessenhofen Er ist der einzige Kandidat: Markus Bollinger tritt am 15. Mai zur Wahl in den Stadtrat Diessenhofen an. Er will Nachfolger von Maja Bodenmann werden. Der 28-Jährige ist verheiratet und engagiert sich in der Partei Die Mitte Region Diessenhofen.

Markus Bollinger tritt als Kandidat für den Stadtrat Diessenhofen an. Bild: PD / Patrick Stoll

Was hat Sie zur Kandidatur für den Stadtrat motiviert?

Markus Bollinger: Das Interesse an der regionalen Politik und den Geschehnissen vor Ort. Ich möchte mich engagieren und mitwirken, das war schon immer ein grosses Thema für mich. Ich bin auch in mehreren Organisationen und Vereinen aktiv, etwa in der Feuerwehr.

War Politik schon in Ihrer Kindheit ein Thema?

Es war schon immer ein Thema am Familientisch. Richtig Interesse an der Politik habe ich dann in der Oberstufe bekommen. Später, im Militär, haben wir viel darüber diskutiert, das hat mein Interesse gefestigt.

Haben Sie sich mit Ihrer designierten Vorgängerin Maja Bodenmann ausgetauscht?

Wir haben natürlich viel über das Amt gesprochen, aber noch nicht über einzelne Geschäfte im Detail. Ich kenne Maja Bodenmann von einem Anlass der Jungen Mitte, wo ich von 2018 bis Anfang Jahr Mitglied war. Seit damals haben wir immer wieder Kontakt gehabt. Sie hat mich darüber informiert, was als Stadtrat auf mich zukommt. Um mich definitiv für die Kandidatur zu entscheiden, musste ich den zeitlichen Aufwand abschätzen können.

Sie führen ja auch noch ein Geschäft.

Genau, ich bin gelernter Landschaftsgärtner und führe ein Einmannunternehmen im Bereich Gartenbau und -unterhalt. Da ich selbstständig arbeite, bin ich zeitlich flexibel, was mir bei der Tätigkeit als Stadtrat entgegenkommt. Ausserdem ist die Arbeit saisonal, so kann ich das mit dem politischen Engagement ausbalancieren.

Wie planen Sie, Ihr Engagement in der Partei, dem Stadtrat, Ihrem Unternehmen sowie den Vereinen zu vereinbaren?

Zeit mit meiner Frau zu verbringen, hilft mir abzuschalten und Ruhe zu finden. Wir gehen gerne gemeinsam in die Berge und Wälder, um Distanz und Kraft zu gewinnen, damit ich verschiedene Aspekte neu beurteilen und Herausforderungen bewältigen kann. So kann ich nebst der beruflichen Tätigkeit die unterschiedlichen Ansprüche gut erfüllen.

Haben Sie sich etwas für Ihre Zeit im Stadtrat vorgenommen?

Ich möchte mich noch nicht definitiv auf etwas festlegen. Da ich Neueinsteiger bin, will ich mir Zeit lassen, um mich einzufinden. Es gibt viele Themen, denen ich mich dann gerne widmen möchte. Dazu gehören Nachhaltigkeit beim Bauen sowie die Sicherheit und mehr Grün in der Stadt – ein blühendes Diessenhofen eben. Besonders am Herzen liegt mir, auf die Mitbürger – namentlich auch die junge Generation – zu hören und nicht an ihnen vorbeizupolitisieren.