Glosse Politik in der heiligen Nacht. Oder: Was Dominik Diezi noch lernen muss, wenn er in Frauenfeld sein neues Büro bezieht Murgspritzer: Ein Online-«Fyrobigespräch» rechtfertigt noch lange nicht übermässigen Alkoholkonsum am Bechtelis in Frauenfeld. Oder etwa doch? TZ-Redaktor Mathias Frei bedauert vor allem, dass es so still war in dieser Nacht der Nächte.

Bald-Regierungsrat Dominik Diezi hat sich betreffend Frauenfelder Bechtelisnacht einen Fauxpas geleistet. Bild: Andrea Stalder

Nichts gegen Dominik Diezi. Er kann ja nichts dafür, dass er aus Arbon kommt. Gewählt wird er so oder so. Und dann hat er ja auch den Absprung geschafft. Wobei es ja wohl eher eine Flucht ist. Jedenfalls sei ihm zu gönnen, dass er ein schönes Büro in der Kantonshauptstadt bekommt. Gleichwohl muss der Bald-Regierungsrat noch einiges lernen, was Frauenfelder Gepflogenheiten anbelangt.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Da lädt er in der «Du bisch vo Frauefeld, wenn...»-Facebook-Gruppe doch schamlos in der Nacht der Nächte zum «Fyrobiggespräch». Von 20 bis 21.30 Uhr über Zoom. So wird also diese heilige Nacht – und von «heilig» müsste Diezi ja parteitechnisch eine Ahnung haben – einfach für niedere Wahlkampfgelüste missbraucht. Böse Zungen mögen nun behaupten, dass man mit diesem «Fyrobiggespräch», organisiert von der Mitte-Bezirkspartei, wenigstens übermässigen Alkoholkonsum rechtfertigen konnte. Da ist wenigstens etwas gelaufen, hoi. Wenn es doch sonst so furchtbar still war. Die Chilbi im Chopf ist zwar nie ein Seich. Ob sich aber angesichts eines Regierungsratskandidaten aus Arbon der berüchtigte Bechtelis-Nachbrand am Dienstagmorgen lohnt, ist eine andere Frage.