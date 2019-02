«Politik der dargebotenen Hand»

Kurz und einstimmig ging die Nomination von Ständerätin Brigitte Häberli-Koller aus Bichelsee über die Bühne. Sie kandidiert für eine dritte Amtszeit in der kleinen Kammer. Das gab sie bereits in der Mitte der laufenden Legislatur bekannt. Sie sei «voll motiviert» und «ein Fan unseres Zweikammersystems». Denn in der grossen Gruppe der CVP-Ständeräte könne sie auch in Zukunft einiges zum Wohle des Thurgaus und der Schweiz beitragen. «Es ist wichtig, dass wir als CVPler einen Ausgleich zu den anderen Parteien herstellen», betonte Häberli-Koller an der Nominationsversammlung in Frauenfeld. Sie vertrete den Thurgau in Bern «mit Stolz» und werde alles dafür tun, um auch zukünftig «für das Erfolgsmodell Schweiz einzustehen», bekräftige die Ständerätin. Die CVP-Frau politisiert bereits seit 16 Jahren in Bern. Von 2003 bis 2011 im Nationalrat, seit 2011 als Ständerätin. Damals folgte sie auf den Frauenfelder CVP-Ständerat Philipp Stähelin (CVP). (art)