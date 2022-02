Politik Aufeinandertreffen auf einer anderen Staatsebene: Die BTS hat Jakob Stark eingeholt Jakob Stark weibelte vor zehn Jahren als damaliger Regierungsrat für ein Ja zur BTS an der Urne. Nun fordert ihn das Strassenprojekt ein zweites Mal. Diesmal muss er den Bundesrat und das eidgenössische Parlament überzeugen.

Die SVP auf dem Dachboden des Brauhaus Sternen in Frauenfeld: Regierungsrat Urs Martin, Nationalrätin Verena Herzog, Parteipräsident Ruedi Zbinden, JSVP-Präsident Marco Bortoluzzi und Ständerat Jakob Stark. Tobias Garcia

Vor mehr als zwei Jahren hat Jakob Stark die Blinker gestellt und ist auf die nächste Staatsebene abgebogen. Seit Dezember 2019 politisiert der ehemalige Regierungsrat im Ständerat. Nun ist er in Bern von einem Thurgauer Projekt, für das er 2012 als kantonaler Baudirektor Abstimmungskampf führte, eingeholt worden: die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS).

Kürzlich gab der Bundesrat bekannt, dass die geplante Strasse von Bonau nach Arbon nicht auf der Liste der Projekte geführt sei, die vom Bund in einem nächsten Ausbauschritt tatsächlich realisiert werden. Seither herrscht bei bürgerlichen Politikern im Thurgau Aufruhr. Für sie gilt es jetzt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass der Bund diese Strasse in nützlicher Frist doch noch baut. Jakob Stark ist erneut gefordert.

Botschaft des Bundesrates wird im September erwartet

Bern müsse den Thurgau wahrnehmen, sagt Stark am Freitag im Brauhaus Sternen in Frauenfeld. Dorthin hat die SVP Thurgau eingeladen, um anlässlich einer Jahresmedienkonferenz auf ihre wichtigsten Themen zu schauen. Stark sagt:

«Mit der lancierten Petition und der vom Grossen Rat beschlossenen Standesinitiative sind wichtige Schritte eingeleitet worden.»

Nun brauche es noch eine enge Zusammenarbeit auf Regierungs-, Verbands- und Parlamentsebene und eine geschlossen auftretende Ostschweiz. Die definitive Botschaft zu den Strassenprojekten werde der Bundesrat voraussichtlich im September verabschieden. Wird die BTS dort weiterhin nicht berücksichtigt, bleibt noch die Beratung im eidgenössischen Parlament im Jahr 2023.

Überprüfen ja, aber die Realisierung auch zusichern

Das Verkehrsaufkommen im ländlichen Thurgau dürfe nicht mit den Verkehrsproblemen der nationalen Zentren verglichen werden und zu einem Entscheid gegen die BTS führen, sagt Stark. Die beiden Argumente der mittlerweile stark gewachsenen Kosten und der Bodenstrategie seien aber «nicht ganz von der Hand zu weisen».

Dennoch müsse die BTS ins Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP) aufgenommen, die Verkehrsprobleme im Mittel- und Oberthurgau ernst genommen werden. «Dabei könnte in einer Fussnote angemerkt werden, dass noch vertiefende Abklärungen vorgenommen werden», so Stark.

Mehr Neueintritte in die Partei als Abgänge

Für SVP-Nationalrätin Verena Herzog gilt es in der Gesundheitspolitik nach dem Akutthema Corona «die chronischen Beschwerden unseres Sozialstaates» zu heilen. Weil immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner finanzieren müssen, sind strukturelle Massnahmen unumgänglich. Ein bürgerlicher Kompromiss für eine AHV-Revision (mit Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre) komme voraussichtlich im Herbst an die Urne. Dann sollten dem Stimmvolk auch die Pläne für die Reform der zweiten Säule bekannt sein, hofft Herzog.

Für die Jungpartei der SVP war Corona ein Booster. Man habe während der Pandemie einen besonders starken Zuwachs an Neumitgliedern verzeichnet, sagt JSVP-Präsident Marco Bortoluzzi. Trotz Austritten wegen Unstimmigkeiten würden auch bei der Mutterpartei die Neueintritte zahlenmässig überwiegen, sagt Ruedi Zbinden, Präsident der SVP Thurgau. Seine Partei habe auch jenen zugehört, «die mit den Massnahmen Mühe hatten und diesen kritisch gegenüberstanden».

Gesundheitsdirektor Urs Martin nutzte die Gelegenheit, um eine erste Coronabilanz zu ziehen. Seit seinem Amtsantritt 2020 war die Pandemie das bestimmende Thema. Wie stark die Meinungen in der Bevölkerung auseinandergehen, bekam er regelmässig zu spüren. «Während einige das Land zum Schutz aller lahmlegen wollen, ist das Virus für andere nicht mal eine Grippe.»