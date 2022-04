Polemik Thurgau fehlt an einer Diskussion über Schleppschläuche Bauern wehren sich gegen Schleppschlauchpflicht – an einer Versammlung im st.-gallischen Gossau wird die Thurgauer Absenz kritisiert.

Mit Schleppschläuchen wird weniger Ammoniak freigesetzt. Pius Amrein/ Neue Luzerner Zeitung

Im Anschluss an die Jahresversammlung der Hochstammvereinigung Schweiz am Freitag referierte der Schweizer Bauernpräsident Markus Ritter zum umstrittenen Schleppschlauchobligatorium. Dass Sebastian Menzel, Abteilungsleiter im Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau, nicht an der Versammlung im st.-gallischen Gossau erschien, nahmen die über 50 Anwesenden missbilligend zur Kenntnis.

Der Thurgau habe das Obligatorium bereits auf den 1. Januar 2022 eingeführt, obwohl der Bundesrat der Landwirtschaft zwei Jahre mehr Zeit für die Umsetzung eingeräumt habe, sagte Markus Ritter. Er bezeichnete es als peinlich, dass der Vertreter dieses Kantons sich nicht vor der Basis eingefunden habe, um sich zu erklären.

Markus Ritter, Präsident der Schweizer Bauern. Ruth Bossert

Ritter: Schleppschläuche sind nicht überall sinnvoll

So fand keine kontroverse Diskussion statt. Die Redner wie auch die anwesenden Landwirte lehnen das Schleppschlauchobligatorium ab. Mit einem Schleppschlauch kann die Gülle näher am Boden verteilt werden. Der Einsatz dieser Technik kann laut Ritter einen Beitrag zur Ammoniakreduzierung leisten. Hingegen mache der Schleppschlauch nicht überall und nicht jederzeit Sinn für alle Landwirte.

Dass der Bundesrat die Umsetzung der Schleppschlauchpflicht auf den 1. Januar 2024 verschoben hat, ist für Ritter eine gute Nachricht, auch wenn er sich ärgert über die beiden Kantone Thurgau und Luzern, die bei der Einführung auf 2022 geblieben seien.

Die St.Galler Gemeinden seien bereit mitzumachen, wenn der kantonale Bauernverband mit am Tisch sitze, erklärte Rolf Huber, Vorsitzender St.Galler Gemeindepräsidenten-Vereinigung. Mit der Kartierung sei man weit fortgeschritten. Er ist überzeugt, dass man mit der Arbeitsgruppe bis im Herbst so weit sei, jeden Betrieb zu informieren, ob er der Schleppschlauchpflicht unterliegt und welche Flächen des Betriebes allenfalls befreit sind.

Er rät, auf die Zufahrten zu den Höfen zu achten. Viele Strassen könnten schnell zu schmal sein für eine Zufahrt bei einem möglichen Bauvorhaben.

Die Diskussionsrunde zeigte grosses Unbehagen. Die Milchproduzenten befürchten Fäkalien im Gras, weil die Strohmädli im Gras hängen bleiben und später verfüttert werden können.

4000 Unterschriften für Petition gesammelt

Viele sehen beim Schleppschlauchgüllen eine grosse Herausforderung und wollen sich gegen die Flut von Vorschriften wehren. Deshalb wurde eine Petition lanciert, die bereits von 4000 Landwirten unterschrieben wurde.