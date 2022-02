Podiumsdiskussion Das alte Dilemma: Die Bodensee-Thurtalstrasse soll den Thurgau schneller verbinden, entzweit aber die Gesellschaft Vor zehn Jahren sagte das Thurgauer Stimmvolk Ja zum Netzbeschluss BTS/OLS. Die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) ist als Schnellstrasse zwischen Arbon und dem Autobahnanschluss in Bonau vorgesehen, die Oberlandstrasse (OLS) als Verbindung der Räume Kreuzlingen und Amriswil. Nun steht der Bund auf die Bremse. Im Thurgau ist seither unklarer denn je, wie es weitergehen soll.

Die Podiumsdiskussion zum Thema« 10 Jahre nach dem Volks-Ja zur BTS/OLS» der FDP-Bezirksparteien Arbon und Weinfelden im Pentorama in Amriswil war schon lange geplant, fand aber zum idealen Zeitpunkt statt. Bild: Benjamin Manser

Kommt die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS)? So lautete die finale Frage von Moderator Philipp Gemperle (FDP) an der Politveranstaltung «Zehn Jahre nach dem Volks-Ja zur BTS/OLS» vom Freitagabend im Pentorama in Amriswil. «In der Form, wie sie vorliegt, kommt sie nicht. Man sollte ein totes Pferd nicht weiter reiten», lautete die Antwort von GP-Kantonsrat Toni Kappeler. Alt Kantonsrat Peter Gubser (SP) ergänzte: «Die BTS ist zu teuer und bringt im Vergleich zu anderen Orten in der Schweiz zu wenig.»

Die Podiumsgäste von links nach rechts: Jakob Stark, Brigitte Häberli, Carmen Haag, Walter Schönholzer, Moderator Philipp Gemperle, Andrea Roth, Beat Hirt, Peter Gubser und Toni Kappeler. Im Hintergrund die Streckenführungen. Bild: Benjamin Manser

Ganz anders sieht man das in der Wirtschaft. IHK-Vizepräsident Beat Hirt sagte, für ihn gebe es nur ein Motto: «Nie aufgeben, immer weiterkämpfen.» Auch Andrea Roth, CEO der Romanshorner Geobrugg AG, mag nicht aufgeben: «Wir stehen für die BTS ein und kämpfen dafür. Wir werden die Chance nutzen.»

Häberli fordert Bündelung der Kräfte

Zuversicht wurde auch auf der politischen Ebene verbreitet – trotz der unerwarteten Mitteilung aus Bundesbern, das zuständige Bundesamt wolle die BTS nochmals grundsätzlich überprüfen. Ständerat Jakob Stark (SVP) bekräftigte, er wolle die Strasse, gab sich aber diplomatisch ergebnisoffen: «Wir brauchen eine Verkehrsentlastung und eine Verkehrsentflechtung. Wenn das Bundesamt eine andere Lösung bringt, die die Probleme löst, kann ich damit leben.» Ständerätin Brigitte Häberli (Mitte) forderte die Bündelung aller Kräfte und eine Abkehr von Plan-B-Diskussionen:

«Wir müssen jetzt alles geben für die Aufnahme ins nächste Entwicklungsprogramm. Jetzt ist nicht die Zeit für einen Plan B.»

Wie sieht man die Zukunft der BTS nach dem Schock aus Bern in der Thurgauer Regierung? Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer gab sich gelassen: «Ich bin Bergsteiger und habe immer einen Plan B und C, aber nur ein Ziel, das ich erreichen will. Und darauf konzentriere ich mich.» Baudirektorin Carmen Haag ergänzte pragmatisch. «Wir wollen dem Astra die Vorzüge der BTS nochmals aufzeigen. Und bin fast sicher, dass man wieder wegkommt von einem Plan B.»

Eine Stimme fehlte im Podium: Der Amriswiler Stadtpräsident und FDP-Kantonsrat Gabriel Macedo wurde positiv auf Covid-19 getestet und befand sich in Isolation.

«Mit fachlichen Argumenten überzeugen»

Die gut besuchte Veranstaltung bestätigte, dass sich die Standpunkte auch zehn Jahre nach der Zustimmung des Thurgauer Stimmvolks zum Netzbeschluss BTS/OLS kaum verändert haben. Wirtschaft und Bürgerliche wollen die Strasse und sehen darin eine wichtige Lebensader. SP und Grüne halten sie in der geplanten Form für völlig realitätsfremd und lehnen sie ab. In einem Punkt sind sich beide Seiten einig: Es braucht eine Trennung des Langsamverkehrs vom Schnellverkehr. Weit auseinander gehen die Meinungen, in welcher Form dies geschehen soll.

Das Publikumsinteresse war gross. Bild: Benjamin Manser

Wie also weiter mit der BTS? In den Wortwechseln zeigte sich, dass eine Rettung der BTS in Bundesbern ohne einheitliche Position im Thurgau schwierig wird. Hätte man also längst mit dem Lobbying für die BTS in Bern beginnen sollen? Dem in der «Thurgauer Zeitung» geäusserten Vorwurf, sie habe die BTS wegen mangelndem Lobbying in den Sand gesetzt, entgegnete Regierungsrätin Carmen Haag: «Das gründet auf einem Missverständnis.» Der Thurgau habe in den vergangenen Jahren eng mit dem Astra zusammengearbeitet. Dabei sei sehr viel gelaufen auf Fachebene. «Bis dahin haben wir versucht, mit fachlichen Argumenten zu überzeugen.» Erst jetzt mit dem Vorliegen der Botschaft sei das Parlament am Zug, weshalb Lobbying erst ab diesem Stadium Sinn mache.

Beide Seiten offen für Gespräche

Die Befürworter der BTS sind überzeugt, dass der Thurgau ein generelles Projekt fertiggestellt habe, das modellhaft ist. Alle Aspekte seien berücksichtigt worden. Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer betonte, dass auch in den Gemeinden viel Vorarbeitet geleistet worden sei: «Alle Gemeinden entlang dieser Achse haben ihre Zonenplanung auf die BTS ausgerichtet. Alle Gemeinden an dieser Achse sind parat.»

«Ich sage nicht, es gebe keine Verkehrsprobleme. Amriswil hat eins», sagte Peter Gubser. Zugleich relativierte er: «Tagsüber gibt es keine grösseren Verkehrsprobleme im Thurgau, nur zu Stosszeiten.» Man müsse sicherlich etwas tun, aber kostengünstiger. «6000 Franken pro Thurgauer Einwohner soll die BTS kosten», rechnete er die aktuelle Kostenschätzung von 1,7 Milliarden um.

«Wenn der Thurgau das bezahlen müsste, hätte er die Sparschraube längst angezogen. Mit weniger Geld wären Lösungen möglich.»

Im Schweizer Nationalstrassennetz gebe es jährlich 32’000 Stunden Stau, ergänze Toni Kappeler. «Der Bund muss dort etwas machen, wo es brennt.» Und das sei nicht im Thurgau.

Das sieht man im Gewerbe anders. «Die Strassenanbindung ist für die Wirtschaft sehr wichtig. Wir müssen und können für diese Strassen kämpfen», sagte Andrea Roth. Beat Hirt stimmt dem zu, erachtet es aber als «nicht zielführend, Projekte gegeneinander auszuspielen». Die BTS werde allein 100 Millionen Franken an Reisezeiteinsparungen und mehr als 11 Millionen Franken weniger Unfallkosten bewirken. «Und das alles wiederkehrend.»

Wie geht es weiter?

Ständerätin Brigitte Häberli. Bild: Benjamin Manser

Die Einschätzungen, wie es mit der BTS weitergeht, gehen auch am Ende des Podiums weit auseinander. Im Publikum ebenso wie auf dem Podium. Baudirektorin Carmen Haag bleibt zuversichtlich: «Der Bund ist Bauherr und sagt, wie der Takt läuft. Wir können versuchen, den Bund zu überzeugen, dass es ein gutes Projekt ist. Ich bin überzeugt, dass dies gelingen wird.» Ständerätin Brigitte Häberli lobt die Anstrengungen: «Eine Standesinitiative bringt durchaus etwas, in Bern wird das wahrgenommen. Der Thurgau macht das nur bei dringlichen wichtigen Themen.» Auch die Petition sei ein wichtiges Zeichen. «Jede Aktivität, jedes Zeichen hilft in Bern.» Die Wirtschaftsvertreter betonten, sich auf allen Kanälen für die BTS einzusetzen. Dabei gehe es aber nicht um das Ausspielen von ÖV und Individualverkehr. Es brauche beides im Thurgau.

Das Lobbying steht auch der Gegnerschaft offen. Was macht Kappeler? «Wir sind verhältnismässig gelassen», sagte er. «Wir beteiligen uns an der Vernehmlassung. Und wir haben im Grossen Rat eine Einfache Anfrage eingereicht.» Darin wird der Regierungsrat angefragt, ob er bereit sei, einen runden Tisch einzuberufen und einen Plan B zu diskutieren. «Ich glaube, es braucht wirklich einen Plan B und nicht Vitamin B.»

Ständerat Jakob Stark. Bild: Benjamin Manser

«Am Schluss soll es nicht darum gehen, wer nun Recht gehabt hat. Am Ende brauchen wir die Strasse», sagte Ständerat Jakob Stark. «Es braucht mehr Geschlossenheit aus dem Thurgau, sonst kommen wir nie weiter.»

Das Fazit von Andreas Opprecht, FDP-Kantonsrat und Mitorganisator der Veranstaltung, am Ende des Podiums: «Die BTS ist noch nicht abgefahren, aber nun braucht es Lobbying.»