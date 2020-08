Pink und Pixelgleich: Künstlerin JOHannaS zeigt ihre Fotomontage-Werke in der Galerie am Nollen Pinke Haare und 80 Jahre alt - das ist Künstlerin Johanna Schneider, bekannt als JOHannaS. Seit 25 Jahren ist sie künstlerisch Tätig und feiert mit der Ausstellung in Hosenruck ihr Jubiläum unter anderem mit der neuen Bilderserie «Cows».

Künstlerin JOHannaS zwischen ihren Kunstwerken in der Galerie am Nollen. Bild: Donato Caspari (Hosenruck, 14. August, 2020)

Johanna Schneider wird dieses Jahr 80 Jahre alt. Mit den pinken Haaren sieht sie jünger aus. «Pink ist mein Markenzeichen», sagt die Künstlerin aus St. Gallen. Mit ihrem kreativen Schaffen reagiere sie auf eine Welt, die aus Liebe bestehe, erzählt sie am Freitagabend an der Vernissage ihrer Ausstellung in der Galerie am Nollen. Mit ihrer Ausstellung feiert die Künstlerin JohannaS ihr 25-jähriges kreative Schaffen.

Galeristin Claudia Wenger spricht in der Laudatio vor rund 20 Gästen von den unscheinbaren Dingen, die Schneider in einen Zusammenhang stellt. «Verbindungen zwischen der Kunst und Kulturen zu knüpfen», sagt Wenger, sei ein Sichöffnen für andere Gesellschaften.

Und Johanna Schneider ist weltoffen. Auf Ihren Reisen und Begegnungen mit Menschen auf der ganzen Welt inspiriert sie ihre Arbeit. Der Gedanke des Verbindenden findet sich in unterschiedlichen Ausführungen in der Ausstellung. «Ich habe viel ausprobiert», sagt Schneider.

Aus winzigen verpixelten Bildern entstehen neue Werke

Unterschiedliche Materien wie Acryl, Sand und Lack zeigt sie in dieser inspirierenden Kunstwelt. Digitale abstrakte Bilder zu gestalten, ist eine grosse Leidenschaft der Künstlerin. Fotomontage-Technik besteht darin, aus winzigen eingescannten Details und verfremdet verpixelten Bildern, neue Eindrücke entstehen zu lassen. So ist das digital abstrakte Bild «Europa» entstanden.

Farbenfroh und sinnlich, experimentell und vielseitig zeigen sich die Bilder von JOHannaS. Die Werke «Cows» hat sie speziell zum Jubiläum gefertigt. «Für mich sind Kühe ein Erlebnis», sagt Schneider. Täglich beobachtet sie die Tiere vor ihrem Haus. Und Pan Art aus einer Technik des Erahnens ist ein meditatives Spiel mit Farben und Licht, das die Herzen der Menschen berührt, sagt die Künstlerin.