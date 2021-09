Zur Grundausrüstung gehört laut Eva Stieger. Präsidentin des Pilzvereins St.Gallen, gutes Schuhwerk, Messer, Pinsel sowie ein Korb oder Stoffbeutel. Doris Tuchschmid, Amtliche Pilzkontrolleurin des Vereins für Pilzkunde Thurgau ergänzt, Pilze sollten nie in einem Plastiksack gesammelt werden. «Dort könnten sich Eiweisse zersetzen, die oft verantwortlich sind für unechte Pilzvergiftungen.» Zudem gelten in den Ostschweizer Kantonen verschiedene Pilzschutzreglemente. Im Kanton St.Gallen ist in zahlreichen Gemeinden in den ersten zehn Tagen des Monats das Pilzsammeln verboten. Zudem dürfen pro Tag und Person nur zwei Kilogramm Pilze aller Art gesammelt werden, dasselbe gilt in beiden Appenzell. Im Kanton Thurgau darf ein Kilogramm Pilze gesammelt werden.