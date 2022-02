Pilotprojekt Der Erste soll nicht der Letzte sein: Eschliker «Lernloft» entwickelt sich erfreulich gut – und dürfte im Kanton bald Nachahmer finden Im sogenannten Lernloft an der Bahnhofstrasse 55a werden Grundkompetenzen vermittelt. Wie füllt man eine Steuererklärung aus? Wie bedient man ein Smartphone? Wie funktioniert Online-Banking? Gemeinderäte und Fachkenner aus diversen Bereichen behandeln diese Fragen in Workshops. Das Angebot findet Anklang.

Der Loft an der Bahnhofstrasse ist hauptsächlich Co-Working-Space. Zweimal pro Woche finden dort auch Workshops statt. Bild: PD

«Man lernt nie aus», sagt man in Eschlikon nicht einfach so daher. Seit Mitte September 2021 ist die Gemeinde fest bemüht, Lernwilligen die nötigen Grundkompetenzen in diversen Bereichen zu vermitteln. Sie tut dies mit einem Angebot im sogenannten Lernloft. Die Räumlichkeit an der Bahnhofstrasse 55a wird jeweils mittwochabends und samstagvormittags vom Co-Working-Space zum Unterrichts- und Beratungszimmer.

Vizegemeindepräsidentin Isabelle Denzler steht dem Ressort Gesellschaft und Soziales vor und zeichnet verantwortlich für die Organisation dieses Weiterbildungsangebots. Das Konzept hat sie im Rahmen der Weiterbildungsoffensive der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) zusammen mit einer Vertreterin der Lernstube in Zürich geschrieben, wie sie auf Anfrage mitteilt. Dann habe sie eine entsprechende Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Thurgau ausgehandelt.

Die finanzielle Unterstützung durch den Kanton sei eine Folge des neuen Weiterbildungsgesetzes. «Bund und Kantone sind damit die Pflicht eingegangen, die Grundkompetenzen der Bevölkerung mit geeigneten Programmen zu fördern», sagt Denzler. Unter Grundkompetenzen seien Fähigkeiten zu verstehen, die Erwachsenen dazu dienen, ihren privaten und beruflichen Alltag selbstständig zu meistern und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Workshops statt Frontalunterricht

Noch ist der Lernloft ein Pilotprojekt mit einer dreijährigen Laufzeit. Dass er dereinst eingestellt wird, ist unwahrscheinlich. Denzler verrät, dass in Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung gar weitere Lernlofts im Kanton Thurgau aufgebaut werden sollen. Natürlich muss bis dahin eine entsprechende Belegung nachgewiesen werden.

Es sei in erster Linie die ungezwungene Atmosphäre, die den Lernloft so attraktiv mache, sagt Denzler. Sie führt aus:

Isabelle Denzler, Vizegemeindepräsidentin Eschlikon. Bild: PD

«Es geht vielmehr darum, die Kursteilnehmenden zu befähigen, als sie wegen ihrer mangelnden Kompetenzen zurechtzustutzen.»

Auch das Setting ist entscheidend. Frontalunterricht gibt es im Lernloft nicht. Die Kursteilnehmenden lösen Probleme in Gruppen.

Im sogenannten Digi-Treff lernt man beispielsweise ein Zugbillett am Online-Schalter zu lösen, wie man sich ein E-Banking-Konto einrichtet und per Twint bezahlt oder wie man ein Smartphone bedient. «Diese Kurse richten sich vor allem an jene, die sich in der digitalen Welt schwertun», sagt Denzler. Nebst den Gemeinderäten und den Mitgliedern der Verwaltung, die fast alle im Pilotprojekt eingespannt sind, sind je nach Kurs auch Leute vom Fach anwesend. Die Gemeinde kooperiert etwa mit den SBB (Region Wil), der TKB und der Swisscom. Eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum Weiterbildung Weinfelden wird ebenfalls angestrebt.

Die grösste Herausforderung ist die Bewerbung

Nun ist es keineswegs so, dass nur ältere Semester die Plätze im Lernloft besetzen. Erst vergangenen Samstag nahmen mehrere junge Erwachsene an einem Workshop teil, bei dem es um das Ausfüllen einer einfachen Steuererklärung ging. Der Kurs «Fit für Alltagsthemen» spreche ebenfalls ein gemischtes Publikum an, sagt Denzler. An diesen Tagen können die Kursteilnehmende Hilfe bei verschiedenen Aufgaben in Anspruch nehmen. Manche nehmen etwa ein Schreiben mit, das sie nicht verstehen, andere ein Formular, das sie nicht selber ausfüllen können.

Das Programm bewirbt Denzler über alle möglichen Kanäle. In den Gemeindenachrichten, mit Flyern, über Social Media. Die grösste Herausforderung bestehe darin, «alle Zielgruppen dort zu treffen, wo sie sich informieren.» Im Lernloft seien im Übrigen nicht nur Eschlikerinnen und Eschliker willkommen. «Wir freuen uns auch über Kursteilnehmende aus umliegenden Gemeinden», sagt Denzler.