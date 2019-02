PHTG: Regierung intensiviert Aufsichtsfunktion - GFK-Präsident Hugentobler tritt in den Ausstand

Walter Hugentobler, Präsident der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission, nimmt Stellung:

«Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, in der GFK (Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission) beim Geschäft ‹Freistellungsverfahren eines Prorektors an der PH Thurgau› in den Ausstand zu treten. Dieser Schritt ist mit dem Vizepräsidenten der GFK, Kantonsrat Dominik Diezi, abgesprochen. Er wird die weitere Organisation und Führung des Geschäftes übernehmen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Es ist nicht so, dass ich plötzlich eine Befangenheit meinerseits festgestellt hätte. Ich bin vielmehr zur Einsicht gelangt, dass ich der Sache, nämlich dem Wohl der PH Thurgau, so am meisten dienen kann. Mit meinem Schritt fallen alle diese verunsichernden Diskussionen auf dem Nebenschauplatz ‹Befangenheit›weg, und die GFK kann ihr Augenmerk und ihre Energie vollständig auf das zu begutachtende Freistellungsverfahren richten. Die GFK unter der Leitung von Vizepräsident Dominik Diezi kann das Geschäft unbelastet weiter- und zu Ende führen. Ich bin überzeugt, dass sie das jetzt ohne Nebengeräusche ausgezeichnet machen wird, weil die GFK die richtige Kommission für dieses Geschäft ist. In der Hoffnung, dass sich die PH Thurgau bald wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren kann, erwarte ich gespannt das Resultat der GFK.»