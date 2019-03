Streit an der Pädagogischen Hochschule Thurgau: Schule muss besser kommunizieren – Kommission legt der Regierung erste Empfehlungen vor Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Grossen Rates beschäftigt sich mit der Unruhe an der PH Thurgau nach der Freistellung des Vize-Rektors. Den dringendsten Handlungsbedarf sieht sie im Bereich der Kommunikation vor Ort. Larissa Flammer

Die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) in Kreuzlingen. (Bild: Reto Martin)

Kurz zusammengefasst:

Ende November stellte der Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) Prorektor Matthias Begemann per sofort frei

Intern wie extern wurde Kritik an dieser Vorgehensweise geäussert

Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) als oberstes kantonales Aufsichtsorgan hat sich der Sache angenommen

Der Thurgauer Regierungsrat hat im Februar beschlossen, seine Tätigkeit als unmittelbares Aufsichtsgremium der PHTG zu intensivieren

Die GFK betrachtet die aktuelle Situation an der PHTG als heikel und sieht insbesondere kommunikativ dringenden Handlungsbedarf

Am Montag gibt die GFK bekannt, dass sie dem Regierungsrat einen vorläufigen Kurzbericht und Empfehlungen für das weitere Vorgehen vorlegt

Vier Empfehlungen

Nach Meinung der GFK besteht aktuell der dringendste Handlungsbedarf im Bereich der Kommunikation vor Ort in der PHTG. Der Freistellungsentscheid sei für viele Mitarbeitende völlig überraschend gekommen. Es würden zahlreiche Fragen im Raum stehen, die bislang nur teilweise beantwortet worden seien. Dies führe zu grosser Unsicherheit.

Die Kommission formuliert vier priorisierte Empfehlungen an den Regierungsrat:

Die aufgeworfenen und zum Teil noch offenen Fragen der Mitarbeitenden und Studierenden im Zusammenhang mit der Freistellung von Matthias Begemann sind raschmöglichst so transparent wie möglich vor Ort zu klären beziehungsweise zu beantworten. Die verschiedenen Gremien beziehungsweise Akteure sind vor Ort zeitnah über das weitere Vorgehen zu informieren. Im Rahmen der laufenden Organisationsentwicklung ist die interne Organisations- und Kommunikationsstruktur der PHTG (inklusive Führungsgrundsätze) zu überprüfen. Der Freistellungsprozess sollte durch den Hochschulrat und die Hochschulleitung im Hinblick auf die Zukunft selbstkritisch reflektiert werden.

Anhörung von Rektorin Priska Sieber steht noch aus

Aus Sicht der GFK stehe einiges auf dem Spiel. Die Erneuerung der Akkreditierung der PHTG setze voraus, dass die Hochschule jetzt rasch die notwendigen Massnahmen ergreife, damit wieder in Ruhe gelehrt und geforscht werden könne. In der am Montagmorgen verschickten Medienmitteilung der Kommission heisst es:

«Der RR wird zu prüfen haben, ob es angezeigt ist, vorliegend eine externe Evaluation in Auftrag zu geben und allenfalls eine Nachbefragung der Mitarbeitenden durchzuführen.»

Den freigestellten Prorektor Matthias Begemann und den Hochschulrat hat die GFK bereits befragt, die Anhörung von Rektorin Priska Sieber steht noch aus. Diese wird im Rahmen der GFK-Beratung zum Geschäftsbericht der PHTG vorgenommen. Damit und mit der Beantwortung von Detailfragen durch den Hochschulrat werde das laufende GFK-Verfahren vorläufig abgeschlossen werden.

GFK untersucht nicht, ob Freistellung korrekt war

Über allfällige weitere Schritte entscheidet die Kommission «nach Kenntnisnahme der intensivierten Aufsichtstätigkeit des Regierungsrats». Binnen drei Monaten erwartet sie einen ersten Zwischenbericht des Regierungsrats über die enge aufsichtsrechtliche Begleitung PHTG.

Mit der Frage, ob die Freistellung von Prorektor Matthias Begemann vergangenen November angezeigt gewesen ist, befasst sich die GFK nicht. Diesbezüglich besteht Autonomie der Pädagogischen Hochschule, heisst in der Medienmitteilung. Da kein Rechtsmittel gegen die Freistellung ergriffen wurde, ist der Entscheid rechtskräftig.