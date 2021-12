Pfyn Der Turnverein Pfyn organisiert die Olma 400 Gäste besuchten die Abendunterhaltung des Turnvereins Pfyn. Die Turnerinnen und Turner machten sich Gedanken zur Organisation der Olma. Diese soll anstatt in St. Gallen im thurgauischen Pfyn stattfinden.

Das Mitgliederinnen und Mitglieder des Kinderturnens zeigen, was sie zum Thema Säuli-Rennen einstudiert haben. Bild: Andreas Taverner

Am Samstagabend, dem 4. Dezember, besuchten rund 400 Besucher die Unterhaltung des Turnvereins Pfyn in der Mehrzweckhalle. Sie freuten sich sichtlich, dass wieder einmal ein grösserer Anlass stattfinden kann. Thema der Turnerunterhaltung war die Olma. Diese soll in Pfyn stattfinden. Als Bundespräsident verkleidet, eröffnete Lukas Rüdin, Präsident des Turnverein Pfyn, die virtuelle Olma.

Doch wie organisiert man einen so grossen Anlass? Diese und viele weitere Fragen löst die vierköpfige Theatergruppe mit Bravour. Natürlich kamen trotz Olmaplanung die turnerischen Einlagen nicht zu kurz. Viel Applaus ernten nicht nur die Kinder des Kinderturnens, sondern ausnahmslos alle, die ihr Können vor dem Publikum unter Beweis stellen. Gleich ob am Barren, Trampolin oder mit dem Rollator.

Trotz der Olmaplanung ist viel geturnt worden. Bild: Andreas Taverner

«Wir wussten lange nicht, ob sich die monatelangen Vorbereitungen lohnen werden, und wir eine Abendunterhaltung durchführen können.»

Das sagte eine Turnerin zur Ungewissheit wegen der wechselnden Covidvorschriften. «Ich finde es super, dass der Anlass hat stattfinden können», sagt Jacqueline Müller, die Gemeindepräsidentin. Bereits nächstes Jahr warten zwei weitere Höhepunkte auf die Turnerfamilie. Einerseits 100 Jahre Turnverein, andererseits 50 Jahre Damenturnverein.