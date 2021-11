150 Jahre TKB Bankenjubiläum: Ein Pfeiler der Thurgauer Wirtschaft Die Geschichte der Thurgauer Kantonalbank ist eng mit der Entwicklung der Wirtschaft im Kanton verknüpft.

Das erste «Gesetz über die Thurgauische Kantonalbank» – das Original liegt im Thurgauer Staatsarchiv. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) ist das Kind einer unruhigen Zeit. Nachdem die Industrialisierung und der Bau der ersten Eisenbahnlinien den Alltag vieler Menschen verändert hatte, entstand in den 1860er-Jahren die Demokratische Bewegung. Sie strebte ein umfangreiches Reformprogramm an. Ihren Namen erhielt sie, weil ihr Hauptanliegen mehr Volksrechte verlangte. Aber auch wirtschaftspolitische Verbesserungen gehörten zu ihrem Programm: Die Demokraten forderten deshalb die Gründung einer Kantonalbank, damit günstige Kredite nicht nur der wohlhabenden Oberschicht, sondern auch dem Gewerbe, der Landwirtschaft und der breiten Bevölkerung zugänglich wurden.

Rückblick auf die TKB-Geschichte

Teil 1 Die Thurgauer Kantonalbank feiert im laufenden Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Eine dreiteilige Serie des Historikers Adrian Scherrer beleuchtet die Entwicklung der Bank seit der Gründung 1871. Im ersten Teil steht die Wirtschaft im Zentrum. (red)



Das Engagement der Demokratischen Bewegung führte zu einer Verfassungsreform im Thurgau. 1869 sagten die Stimmberechtigten mit grossem Mehr Ja. Die neue Verfassung enthielt einen Artikel, der den Staat zur Gründung einer Kantonalbank verpflichtete. Diese habe «den Zweck, der Landwirtschaft und dem Gewerbe [die] erforderlichen Kapitalien so weit möglich herbeizuschaffen», hielt er fest. Der neu gewählte Grosse Rat nahm den Auftrag ernst und entwarf ein Gesetz, das am 3. April 1870 an der Urne angenommen wurde. Ein Jahr später öffnete die TKB am 1. Mai 1871 ihre Schalter in Weinfelden.

Eine Bank für Bauern und Gewerbetreibende

Vor diesem Hintergrund war der TKB von Anfang an Wirtschaftsförderung in die Gene geschrieben. Das Umfeld hat sich seit der Gründung der Bank vor 150 Jahren zwar völlig verändert. Aber der grundsätzliche Auftrag, Bankdienstleistungen im Interesse der regionalen Wirtschaft anzubieten, blieb bestehen. Im Lauf ihrer Geschichte war die TKB immer wieder herausgefordert, sich zu wandeln und sich neuen Bedürfnissen anzupassen.

Bis weit ins 20. Jahrhundert war sie in erster Linie eine Hypothekenbank. Sie vergab möglichst zinsgünstige Kredite an die Landwirtschaft und das Gewerbe. Refinanziert wurden diese hauptsächlich durch Spareinlagen und Obligationen.

Hohe Bedeutung der Landwirtschaft

Im 19. Jahrhundert war der Kanton Thurgau noch stark bäuerlich geprägt. Die Landwirtschaft war bis nach dem Zweiten Weltkrieg der bedeutendste Kundenstamm der TKB. Erst 1947 sank ihr Anteil am Gesamtvolumen aller Kundenausleihungen erstmals unter 50 Prozent. Bis dahin bedeutete Wirtschaftsförderung für die TKB meist, die Landwirtschaft zu unterstützen. Dies war politisch gewollt: 1895 schuf der Grosse Rat zum Beispiel einen kantonalen «Hülfsfonds», aus dem Unwetterschäden beglichen wurden. Er verpflichtete die TKB, 40 Prozent ihres jährlichen Reingewinns in diesen Topf einzuzahlen. Weil es im 19. Jahrhundert noch kaum Versicherungen gab, sicherten Entschädigungen aus dem Fonds vielen Bauernbetrieben nach einem Hagel- oder Hochwasserschaden das Überleben. Dank einer vorsichtigen Risikopolitik konnte sich die TKB in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens einen guten Ruf als Hort der Stabilität erarbeiten. In der Weltwirtschaftskrise der frühen 1930er-Jahre zahlte sich dies aus. Es ermöglichte Massnahmen, mit denen die Auswirkungen der Krise abgedämpft werden konnten. So beteiligte sich die TKB massgeblich an der Gründung der Thurgauischen Bauernhilfskasse, die im Krisenfall günstige Darlehen vergab.

Wandel zur Universalbank

Als nach dem Zweiten Weltkrieg ein lang anhaltender Aufschwung einsetzte, der als «Wirtschaftswunder» in die Geschichte einging, veränderte sich die Kundenstruktur der TKB. Während Industrie und Gewerbe kräftig in Ausbauten investierten und die private Wohnbaufinanzierung an Bedeutung gewann, sank der Anteil der Landwirtschaft am Hypothekar- und Kreditgeschäft stetig. 1962 lag er bei weniger als einem Viertel aller Kundenausleihungen. In der Nachkriegszeit wurden Börsen- und Wertschriftengeschäfte sowie die Vermögensverwaltung bedeutender. Die TKB passte ihre Angebote an und begann sich schrittweise zu einer Universalbank zu wandeln. Der Grosse Rat begleitete diesen Wandel 1964 mit einer Revision des TKB-Gesetzes, das der Bank grössere unternehmerische Freiheit gab.

Die Hochkonjunktur hielt freilich nicht ewig an. Die Ölkrise und der Zusammenbruch des internationalen Systems der fixen Wechselkurse führten 1973 in eine scharfe Rezession. Betroffen war insbesondere das Baugewerbe. Die TKB reagierte als antizyklische Massnahme mit der Einführung eines zinsgünstigen «Energiesparkredites», der Altbausanierungen fördern sollte. 1975 befragte sie erstmals ihre Firmenkunden nach deren Einschätzungen zur konjunkturellen Lage und dem Geschäftsgang. Für jenes Jahr wiesen 80 Prozent der Unternehmen sinkende Erträge und Umsätze aus – ein Wert, der seither nie wieder so tief war. Die jährliche Wirtschaftsumfrage der TKB hat sich über die Jahre zu einem einzigartigen Stimmungsbild der Thurgauer Wirtschaft entwickelt.

Engagement für die Wirtschaft

In den Umbrüchen, in der sich die Bankenwelt vor und nach der Jahrtausendwende befand, setzte die TKB auf eine stärkere Ausrichtung des Angebots entlang einzelner Kundensegmente. Für Firmen- und Gewerbekunden wurde ein eigener Geschäftsbereich mit spezialisierten Beraterteams geschaffen. Mit Förderkrediten, dem Beratungsdesk für Jungunternehmen, der Unterstützung von Wirtschaftspreisen wie dem «Thurgauer Apfel» oder Partnerschaften mit Wirtschaftsverbänden hat die Bank immer wieder neue Impulse für eine Stärkung der Wirtschaft gesetzt.

Heinz Häberlin, TKB-Direktor von 1932 bis 1964. Bild: PD

Die Ausgabe von Banknoten war bis zur Gründung der Nationalbank im Jahr 1907 Sache der Kantone. So brachte die TKB noch in ihrem Gründungsjahr 1871 eigene Noten in Umlauf. Ihre Gestaltung war zeittypisch: Allegorische Figuren standen symbolisch für Landwirtschaft und Industrie. Dass die beiden wichtigsten Kundenkreise abgebildet wurden, zeigte die Funktion der Banknoten. Genügend flüssiges Bargeld in Umlauf zu bringen, war im 19. Jahrhundert eine wesentliche Massnahme zur Förderung der Thurgauer Wirtschaft. Genau auf diesen Punkt fokussierte der erste Geschäftsbericht der TKB, als er mit einer Prise Selbstkritik zu den Banknoten festhielt: «Wenn auch das Produkt in künstlerischer Beziehung manches zu wünschen übrig lässt, so fand es doch ziemlich allgemeinen Beifall.» Die positiven Rückmeldungen galten offensichtlich der Notenausgabe als solches, nicht aber der grafischen Gestaltung. Bis zu fünf Millionen Franken in Thurgauer Noten waren Ende des 19. Jahrhunderts in Umlauf. Als die Nationalbank 1907 eröffnete, zog die TKB ihre Banknoten schrittweise bis 1910 zurück.



