Pfefferscharf oder salzlos? Der Thurgauer Grosse Rat diskutiert über die Ausschaffungsinitiative Zwei SVP-Kantonsräte wollten vom Thurgauer Regierungsrat wissen, wie der Volkswille im Kanton umgesetzt wird. Bei der Diskussion im Grossen Rat gibt es zwei Meinungen. Larissa Flammer

Hermann Lei im Grossen Rat. (Bild: Andrea Stalder)

«Missachtung der Ausschaffungsinitiative auch im Thurgau?» So lautete der Titel einer Interpellation von Hermann Lei (SVP, Frauenfeld) und dem mittlerweile zurückgetretenen Kantonsrat Hanspeter Gantenbein (SVP, Wuppenau). Die beiden schrieben in ihrem Vorstoss, dem Volk sei eine pfefferscharfe Umsetzung der Ausschaffungsinitiative versprochen worden, bei der nur in wirklichen Ausnahmen die Härtefallklausel angewendet werde. Ausnahmen bedeute für sie plus/minus fünf Prozent.

In ihrer Beantwortung schrieb die Regierung, die Thurgauer Bezirksgerichte hätten in 52 Fällen einen obligatorischen Landesverweis ausgesprochen und in neun Fällen darauf verzichtet. Lei beantragte am Mittwoch im Weinfelder Rathaus einen Diskussion zum Thema: «Ich will wissen, ob die anderen Parteien dies in Ordnung finden.»

Verweis auf Gewaltentrennung

Die Kantonsräte stimmten einer Diskussion zu, die Meinungen gingen deutlich auseinander. «Es gibt keinen Grund, von einer Missachtung zu sprechen», sagte etwa Gina Rüetschi (GP, Frauenfeld). Die Ausschaffungsinitiative sei mit Augenmass umgesetzt worden.

Simon Wolfer (CVP, Weinfelden) wies darauf hin, dass in den neun Fällen, bei denen der obligatorische Landesverweis nicht ausgesprochen wurde, zweimal ein Freispruch von der Tat und zweimal fehlende Voraussetzungen über die Freizügigkeit der Grund waren. Er finde es vermessen, einfach die Zahlen zu bewerten.

«Es liegt in der Verantwortung der von uns gewählten Richtern, zu urteilen – und zwar unabhängig von Statistiken.»

In die gleiche Kerbe hieb auch der ehemalige Berufsrichter Dominik Diezi (CVP, Stachen): «Wenn man in einem ziemlichen Akt der Selbstüberschätzung meint, aus diesem Saal heraus beurteilen zu können, dass das Bezirksgericht etwas falsch macht», sei eine Grenze überschritten. Schliesslich gebe es eine Gewaltentrennung. Die Richter könnten doch nicht Strichlisten führen und danach urteilen, ob das Soll von Landesverweisen schon erreicht sei oder nicht.

Urteil der Richter liege nicht in Kompetenz der Politik

Daniel Frischknecht (EDU, Romanshorn) ist mit der Umsetzung der Initiative offensichtlich nicht zufrieden. Er sagte:

«Von ganzem Herzen wünsche ich mir mehr Mut in den Gerichtssälen.»

Auch Gottfried Möckli (SVP, Basadingen) war der Meinung, dass anstelle der pfefferscharfen Umsetzung eher eine salzlose Praxis herrsche.

Justizdirektorin Cornelia Komposch nahm die Kritik und auch den Zuspruch auf, sagte jedoch: «Wie die Richter urteilen, liegt nicht in der Kompetenz der Politik.» Die Frage von FDP-Kantonsrat Guido Grütter (Münchwilen), wie die Härtefallklausel genau angewendet werde, verwies Komposch an die Gerichte. Sie glaube jedoch nicht, dass die Richter dies gegenüber der Politik beantworten müssen und können.