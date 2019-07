Peter Mauron ist der Mann im Hintergrund beim Aadorfer Fussballcamp

Spucken ist beim Aadorfer Fussballcamp nicht erlaubt

In dieser Woche findet auf der Unterwiesen ein Fussballcamp statt. Die 140 Teilnehmer sind damit in ihre Sommerferien gestartet. Mit einer Ausnahme: Can Luca Forster aus Elgg. Er darf für diesen Anlass auf den Schulunterricht verzichten.