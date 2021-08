Personelles Die Frauenfelder Schulgemeinden haben 15 langgediente Lehrerinnen und Lehrer in die verdiente Pension verabschiedet Die natürlichen Abgänge auf Ende des vergangenen Schuljahres 2020/21 betreffen mehrere Lehrpersonen auf Primar- und Sekstufe sowie eine Primarschulleiterin.

Kindergarten Reutenen der Primarschulanlage Spanner. Bild: Andrea Stalder

(red) Am Ende des vergangenen Schuljahres 2020/2021 gingen mehrere langjährige Lehrpersonen der Primar- und der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld sowie eine Schulleiterin in Pension. Dies ist einer Mitteilung der beiden Schulgemeinden zu entnehmen. In der Primar standen acht Pensionierungen an. Eine betrifft Elisabeth Wiget, die 2016 die Schulleitungsaufgabe der Schulanlage Schollenholz/Erzenholz übernahm.

«Nach Jahren als engagierte Primarlehrerin, Schulleiterin und im bildungspolitischen Einsatz tritt sie die wohlverdiente Pension an.»

Andreas Wirth, Schulpräsident. Bild: Kevin Roth

Seit 2013 unterrichtete Marianne Hess als Fachlehrerin für Textiles Werken im Oberwiesen. Dora Biasco übernahm 2012 die Stelle als Schulische Heilpädagogin im Schollenholz. Im Jahr 2005 übernahm Ursula Seiterle-Stark als Primarlehrerin im Ergaten-Schulhaus zum zweiten Mal ein Pensum in Frauenfeld. Bereits zwischen 1981 und 1989 war sie im Ergaten tätig. Seit 2013 teilte sie sich eine Klasse mit ihrem Mann im Jobsharing. Ruth Bodmer arbeitete seit 2003 als Förderlehrerin und Kindergärtnerin im Oberwiesen. In den 1980er-Jahren war auch sie bereits einmal im Kindergarten Brotegg tätig.

Ursula Angst arbeitete seit 1995 als Primarlehrerin in Huben. Seit 1992 war Therese Baumgartner im Kindergarten der Schulanlage Schollenholz beschäftigt. Sie arbeitete als DaZ-Lehrerin und erteilte Förder- und Integrationsunterricht. Eva Werner unterrichtete seit 1983 als Primarlehrerin im Oberwiesen. Sie war pädagogisch stets neugierig und so auch federführend bei der Gründung des Lernraums Oberwiesen.

Sieben Lehrpersonen aus Auen und Reutenen haben nun immer Ferien

Sek Reutenen. Bild: Andrea Stalder

Auf Sekstufe begann Marie-Anne Rutishauser 2007 als Lehrerin in der Reutenen-Förderklasse zu unterrichten und absolvierte anschliessend eine Zusatzqualifikation als schulische Heilpädagogin. Im Jahr 2005 startete Niklaus Gerber als Sek-G-Lehrer im Reutenen. Nebst anderem engagierte er sich stark für das Lift-Projekt und den Berufswahlparcours für die gesamte Region Frauenfeld. Seit 2001 war Mark J. Huber als Seklehrer im Auen beschäftigt und brachte den Jugendlichen Kunst und Kultur näher. Im Jahr 1990 trat Peter Bertschi seine Stelle als Sekundarlehrer Phil. II im Auen an.

«Er leitete etliche Schneesportlager und organisierte über viele Jahre die Sporttage der Schule.»

Roswitha Gysel und Werner Gunterswiler nahmen 1985 ihre Arbeit im Auen auf. Gysel war mit grossem Elan als Sek-E-Lehrerin Phil. I tätig und unterrichtete verschiedene Fremdsprachen. Gunterswiler setzte sich als Klassenlehrer von G-Klassen mit viel Herz für die ihm anvertrauten Jugendlichen ein. Beatrice Keller unterrichtete seit dem Jahr 1980 im Auen. Als Lehrerin für das freiwillige neunte Schuljahr für Mädchen begann sie mit ihrer Tätigkeit. Als Sek-G-Lehrerin war sie über 40 Jahre im Einsatz und war gleichzeitig an Schulentwicklungsprojekten interessiert.