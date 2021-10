personeller wechsel Evangelische Landeskirche: Claudia Koch übernimmt die Medienarbeit Ab Januar wird Journalistin Claudia Koch ihre neue Stelle bei der Fachstelle Information und Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau antreten.

Claudia Koch. Bild: PD

Am 1. Januar 2022 kommt es bei der Fachstelle Information und Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau zu einem personellen Wechsel. Die 56-jährige Journalistin Claudia Koch aus Frauenfeld übernimmt die Tätigkeit der bisherigen Stelleninhaberin Brunhilde Bergmann.



Bergmann tritt nach 14 Jahren Tätigkeit in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche Ende 2021 in den beruflichen Ruhestand. Claudia Koch bringt die für die Fachstelle Information und Öffentlichkeitsarbeit nötigen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen in idealer Weise mit. Nach ihrer Ausbildung als Fotofachangestellte in ihrer Appenzeller Heimat hat Claudia Koch sich ihr journalistisches Rüstzeug in den Jahren 2008 und 2009 an der St. Galler Medienschule erworben.



Breite Erfahrung in der Medienlandschaft

Seit 20 Jahren lebt Claudia Koch mit ihrem Mann und ihrer Tochter im Thurgau, zuerst in Stettfurt und dann in Frauenfeld. Ihre journalistische Tätigkeit begann sie als Mitarbeiterin des «Stöpferter Blättli». Während und nach ihrer Ausbildung an der Medienschule St. Gallen sammelte sie journalistische Berufserfahrung als Korrespondentin der «Thurgauer Zeitung», als Mitarbeiterin und Stellvertreterin beim katholischen Pfarreiblatt «forumKirche» und als Kommunikationsfachfrau bei «Bildung Thurgau».



Weiterhin für den «Kirchenbote» tätig

Seit Mai 2019 ist Claudia Koch als freischaffende Journalistin tätig. Immer wieder verfasst sie auch Beiträge für den Thurgauer Kirchenboten. Seit Januar 2021 ist sie als Mitglied der Redaktionskommission unter anderem für die Kinderseite im Kirchenboten zuständig. Sie wird neben ihrer Arbeit für die Fachstelle Information und Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche auch weiterhin für den Thurgauer Kirchenboten tätig sein. Auch ihre frischschaffende Tätigkeit als Journalistin will Claudia Koch neben ihrer 25-Prozent-Anstellung bei der Evangelischen Landeskirche nicht aufgeben. (pd)