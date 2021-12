Personal «Vieles positiv bewegt»: Stadtingenieur Thomas Müller sagt der Stadt Frauenfeld nach 14 Jahren Tschüss Thomas Müller verlässt das Amt für Tiefbau und Verkehr der Stadt Frauenfeld per Ende April 2022. Die Stadt bedauert den Abgang Müllers. Die Suche nach einer Nachfolge beginnt demnächst.

Stadtingenieur Thomas Müller mit Plänen auf der Baustelle der Talstrasse. Bild: Donato Caspari (26.03.2021)

Der Leiter Tiefbau und Verkehr der Stadt Frauenfeld, Thomas Müller, hat seine Anstellung als Stadtingenieur per Ende April 2022 gekündigt. Er verlässt die Stadtverwaltung nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch, um sich beruflich neu zu orientieren, teilt das Departementes für Bau und Verkehr mit.

Müller habe in der Kantonshauptstadt vieles positiv bewegt und im Bereich Verkehrssicherheit manchen Meilenstein gesetzt. In seiner Amtszeit wurden beispielsweise der Richtplan Verkehr, das Konzept Mobilität 2030 und das Fuss- und Veloverkehrskonzept erarbeitet. Zahlreiche weitere Verkehrskonzepte sowie Strassensanierungen hat Müller – oft in enger Zusammenarbeit mit Bund und Kanton – geplant, koordiniert und ausgeführt.

Über 200 Projekte mit Volumen von über 100 Millionen Franken

Wichtige Projekte waren die Zeughausbrücke, der Regionale Radweg, die Neuerschliessungen in der Gertwis und Im Alexander sowie die Sanierung diverser Hauptachsen in der Stadt. Während seiner Tätigkeit wurden über 200 Projekte mit einem Volumen von über 100 Millionen Franken umgesetzt. Müller wirkte zudem in zahlreichen Gremien mit. So präsidierte er unter anderem von 2015 bis 2021 sechs Jahre lang den Abwasserverband der Region Frauenfeld.

Der Stadtrat bedauert den Entscheid von Thomas Müller ausserordentlich. Er dankt ihm für seinen langjährigen, tatkräftigen Einsatz für die Stadt Frauenfeld und wünscht ihm alles Gute. Die Suche nach einer Nachfolge beginnt in den nächsten Wochen. (red)