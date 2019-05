Pensionskasse Thurgau zeigt Härte

Derzeit sind es 11581 Mitarbeiter der Thurgauer Kantonsverwaltung, der Kantonsspitäler und der Volksschulen, um deren Altersvorsorge sich die Pensionskasse Thurgau (PKTG) mit Sitz in Kreuzlingen kümmert. Sie bezahlt die Rente von 4298 Pensionierten. Dafür nützt sie ihr Anlagevermögen von 3,663 Milliarden Franken.

Die schlechten Anlagemöglichkeiten zeigen sich im Geschäftsergebnis. 2018 verzeichnete die PKTG eine Performance von -2,65 Prozent. Der Deckungsgrad per Ende 2018 betrug 97,6 Prozent.

Die PKTG investiert rund 100 Millionen Franken oder 3 Prozent des Kapitals in Hypotheken (Zahlen von Ende 2016). Davon sind die Hälfte direkt vergebene Hypotheken; vergeben werden sie nur an Versicherte und Rentenbezüger. Einen Ausfall habe es noch nie gesehen, sagte PKTG-Direktor Rolf Hubli 2017 gegenüber dieser Zeitung. Die andere Hälfte sind Investitionen beispielsweise in Fonds von Banken, in denen Hypotheken gebündelt sind.

Der Thurgauer Grosse Rat hat letzte Woche in zweiter Lesung die Pensionskassenverordnung geändert, um künftige Sanierungen der PKTG zu erleichtern. Der Rahmen für Sanierungsbeiträge wird von zwei auf fünf Prozent erhöht; Arbeitnehmer wie Arbeitgeber würden im Krisenfall zur Kasse gebeten.

Die Pensionskasse Thurgau ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons. Ihr oberstes Organ ist die Pensionskassenkommission. Deren Präsident ist seit dem 1. Januar 2018 FDP-Mitglied Gustav Saxer, Prorektor der Kantonsschule Romanshorn. Er folgte auf den Frauenfelder Stadtpräsidenten Anders Stokholm.

Die PKTG entstand 2005 aus der Fusion der Pensionskassen des Staatspersonals und der Lehrer.

Wegen der nach einem schlechten Börsengang notwendig gewordenen Sanierung der Pensionskasse Thurgau kam es am 3. September 2013 zu einer Demonstration von 1200 Versicherten auf dem Frauenfelder Marktplatz. Der Grosse Rat liess sich wenig beeindrucken und verabschiedete die Sanierung mit lediglich geringen Änderungen. (wu)