Pass weggeworfen: Ein Frauenfelder Mafioso entkommt der Auslieferung Die meisten Teilnehmer des Mafia-Treffens in Wängi, das 2014 enttarnt wurde, sitzen inzwischen in Haft. Ein heute 65-Jähriger aus Frauenfeld hatte hingegen Glück. Er kann nicht ausgeliefert werden. Silvan Meile

2014 veröffentlichten italienische Behörden Bilder eines Mafia-Treffens in Wängi. (Bild: pd)

Ein Strafgericht in Reggio Calabria hat den Strafbefehl gegen einen der 18 Angeklagten im Frauenfelder Mafia-Prozess aufgehoben. Weil der pensionierte Gabelstapelfahrer nicht an Italien ausgeliefert werden könne, habe ihn das Gericht freigesprochen. Das berichtet der «Sonntagsblick». Er sei mit einer Schweizerin verheiratet und besitze einen Schweizer Pass. Auf Anraten seines Anwaltes habe der in Frauenfeld wohnhafte Familienvater seine italienischen Papiere weggeworfen.

Der heute 65-Jährige war dabei, als die Bilder des Mafia-Treffens in Wängi die Gruppe enttarnte. Gegenüber der Staatsanwaltschaft soll er zu Protokoll gegeben haben, dass er nur wegen seiner Leidenschaft fürs Jassen zu den Treffen gegangen sei. Ausserdem sei das Essen beziehungsweise die Tomatensauce dort besser gewesen als zu Hause, soll der Mann mit einer Entschuldigung an seine Frau ausgesagt haben.

Mit dem Urteil aus Italien sei noch nicht alles ausgestanden, berichtet der «Sonntagsblick» weiter. Auch in der Schweiz sei - mit Verweis auf die Bundesanwaltschaft - gegen den Mann noch ein Verfahren wegen Verdachts auf Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Organisation hängig. Dem sieht zumindest sein Anwalt gelassen entgegen:

«Das Verfahren in der Schweiz wird im Vergleich zu dem in Italien ein Spaziergang.»

Zu schaffen machten aber Drohungen aus dem Umfeld der in Haft sitzenden Mafiosi. «Wir werden dich schon noch erwischen», hätten sie ausrichten lassen.

Im August 2014 warfen Bilder eines Boccia-Clubs hohe Wellen. Hinter dem Restaurant «Schäfli» in Wängi zeigte ein Video das Treffen einer `Ndrangheta-Zelle. Die Männer sprachen an einem grossen Tisch versammelt über Drogen und Erpressung. Die meisten Teilnehmer der damaligen Runde sitzen inzwischen in Haft. Fünf seien bereits verurteilt, schreibt der «Sonntagsblick».