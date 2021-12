Parteispitze Einerticket: Marina Bruggmann stellt sich zur Wahl als Thurgauer SP-Präsidentin Die Thurgauer Sozialdemokraten wählen am 18. März in Romanshorn die Nachfolgerin von Kantonalpräsidentin Nina Schläfli. Marina Bruggmann aus Salmsach ist die einzige Kandidatin.

SP-Kantonsrätin Marina Bruggmann. Bild: Donato Caspari

Marina Bruggmann will Thurgauer SP-Parteipräsidentin werden. Die Kantonsrätin aus Salmsach steht zur Wahl als Nachfolgerin von Nina Schläfli, die im April 2022 als Kantonalpräsidentin zurücktritt.

Die 46-jährige Bruggmann präsidiert derzeit die Parteisektion Romanshorn und die Bezirkspartei Arbon. «Wir sind sicher, mit Marina sowohl fachlich als auch menschlich eine hervorragende Nachfolgerin für Nina Schläfli gefunden zu haben, die unsere Partei mit neuen Impulsen stärken und weiterentwickeln wird», schreibt die SP in einem Brief an ihre Mitglieder.

Bei der Partei sind zwei Kandidaturen eingegangen

Am Parteitag vom 18. März 2022 in Romanshorn steht die Wahl des Präsidiums auf der Traktandenliste. Ursprünglich sind zwei Bewerbungen bei der Findungskommission um Nationalrätin Edith Graf Litscher eingegangen. Auch SP-Thurgau-Geschäftsleitungsmitglied Sandrine Nikolic-Fuss (52) hatte sich für das Parteipräsidium beworben. Die Hinterthurgauerin steht der Gewerkschaft des Kabinenpersonals schweizerischer Luftfahrtunternehmen vor. «Beide Kandidaturen konnten die Findungskommission auf unterschiedliche Weise von sich überzeugen», sagt Edith Graf-Litscher. Nikolic-Fuss habe sich aber entschieden, ihre Kandidatur zu Gunsten von Bruggmann zurückzuziehen.

Im August kündete die 31-jährige Nina Schläfli gegenüber Medien ihren Rücktritt an. Anfangs Januar erwartet sie ihr erstes Kind.