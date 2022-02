Parteipolitik «Brücken bauen, wo andere Stadt-Land-Gräben schaufeln»: Grünliberale formulieren ihre Ziele für 2022 Die Thurgauer Grünliberalen wollen die Energiewende vorantreiben und die Beziehungen zu Europa stärken. Das sind zwei erklärte Kernziele für das Jahr 2022. Lokal strebt die Jung-GLP bei den Wahlen drei Sitze im Kreuzlinger Gemeinderat an.

«Brücken bauen, wo andere Stadt-Land-Gräben schaufeln»: Ueli Fisch, Nicole Zeitner, Stefan Leuthold und Sunniva Bitschnau von den Thurgauer Grünliberalen (von links).

Die Grünliberale Partei will im Jahr 2022 die ökologische Wende vorantreiben und «Brücken bauen, wo andere Stadt-Land-Gräben schaufeln». Das betonte der Präsident der Grünliberalen Thurgau, Stefan Leuthold, an der Jahresmedienkonferenz, zu der die GLP am Dienstag in den Pavillon im Frauenfelder Murg-Auen-Park eingeladen hatte.

Energiewende vorantreiben

Die Energiewende werde 2022 «ein zentrales Thema der GLP sein», so Leuthold. Dabei gebe es beim Zubau von Elektro-Ladestationen als auch beim Erreichen des Labels «Energiestadt» im Thurgau «noch viel Luft nach oben». Als ärgerlichen Missstand bezeichnete der GLP-Präsident, dass fast jede der 80 Thurgauer Gemeinden nach wie vor einen unterschiedlichen Einspeisetarif für Solarstrom bezahle. Aus GLP-Sicht soll ein einheitlicher Tarif von rund zehn Rappen je Kilowattstunde angestrebt werden. Das bringe «Planungssicherheit für die Projektfinanzierung und ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Beschleunigung des Zubaus an erneuerbaren Energien», so Leuthold.

GLP-Kantonsrätin Nicole Zeitner sieht im Wort «grünliberal» deutlich mehr als nur eine Kombination der Worte grün und liberal:

«Wir bauen Brücken und sind davon überzeugt, dass sich Wohlstand, Fortschritt, eine intakte Umwelt und eine liberale Gesinnung vereinbaren lassen.»

Zeitner selbst will die Revitalisierung der Murgmündung vorantreiben. Diese böte für den Thurgau die grosse Chance, ein «wahres Naturjuwel» zu schaffen. Die Rahmenbedingungen dafür seien günstig. Erste Vorabklärungen hätten ergeben, dass sich auch mit einer grosszügigen Revitalisierung der Murgmündung sowohl das Pumpwerk als auch die Rohrerbrücke wie bis anhin weiterbetreiben liesse.

Beziehungen zu Europa wieder stärken

Der GLP-Fraktionschef im Grossen Rat, Ueli Fisch, will dazu beitragen, dass die Schweiz nach ihrem Nein zum Rahmenabkommen mit der EU ihre Beziehungen zu Europa wieder stärke. Dies liege im ureigensten Interesse des Thurgaus, denn als Grenzkanton mit starken wirtschaftlichen Beziehungen zu den europäischen Nachbarländern sei der Thurgau besonders betroffen vom Bundesratsentscheid. Die Thurgauer Wirtschaft sei angewiesen auf «tragfähige, rechtssichere Beziehungen zur EU». Aus der Sicht der GLP gebe es aktuell genau zwei Arten, dieses Ziel zu erreichen: «Entweder ein Rahmenabkommen 2.0 oder alternativ den Weg über einen EWR-Beitritt.»

Jung-GLP strebt drei Sitze im Kreuzlinger Gemeinderat an

Mit Sunniva Bitschnau, Vorstandsmitglied der Jung-GLP Thurgau und Co-Präsidentin der GLP Bezirk Kreuzlingen, kam ein Mitglied des GLP-Nachwuchses zu Wort. Sie wolle im Bezirk Kreuzlingen der GLP «zu mehr Sichtbarkeit» verhelfen. Gegenwärtig arbeite man an Schwerpunktthemen, mit denen man in die Kreuzlinger Gemeinderatswahlen 2022 ziehen wolle. «Wir streben als GLP drei Sitze an», so Bitschnau.