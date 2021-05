Parolenfassung Thurgauer Grüne sagen viermal Ja und einmal Nein zu den Vorlagen vom 13. Juni An ihrer Mitgliederversammlung fassten die Grünen Thurgau die Parolen für die Abstimmungen vom 13. Juni: Sie unterstützen fast einstimmig das CO 2 -Gesetz, die Trinkwasser- und Pestizid-Initiative sowie das Covid-19-Gesetz. Einstimmig lehnen sie das Terrorismusgesetz ab.

Zwischen Absagen, Teil- und Vollschliessung: Die Gastronomie leidet besonders stark unter der Coronapandemie und benötigt Hilfe. Bild: Reto Martin

(red) Fraktionspräsidentin Sandra Reinhart sieht das neue CO 2 -Gesetz als wichtigen Fortschritt in der Schweizer Klimapolitik. Es brauche dringend ein neues Gesetz: «Auch wenn weitere Verbesserungen nötig sind, dürfen wir angesichts der Klimakrise nicht länger mit Handeln zuwarten», sagte sie an der Mitgliederversammlung der Grünen Thurgau. Die globale Erwärmung sei 2020 auf 1,2 Grad angestiegen. Jede Tonne weniger CO 2 sei lebenswichtig. «Das neue CO 2 -Gesetz ist ein wichtiger Schritt für weitere Verbesserungen: Wird es abgelehnt, ist das ein Sieg der Erdöllobby und wird diese stärken. Wir müssten von Null beginnen und alle Verbesserungen wieder hart erarbeiten.» Verloren hätte aber vor allem das Klima und die Menschen, die weltweit immer mehr unter der Klimakrise leiden. Die Mitglieder stimmten einstimmig für das Gesetz.

Zwei Gegenstimmen zur Trinkwasserinitiative

Eindeutige Zustimmung fanden auch die Trinkwasser- und Pestizidinitiative, die vom Kantonsrat Simon Weilenmann und Simone Reinhart präsentiert wurden. Zustimmung mit zwei Gegenstimmen zur Trinkwasserinitiative und einstimmig für die Pestizidinitiative. Jedes Jahr vergifteten 2000 Tonnen Pestizide das Grund- und Trinkwasser. Pestizide schadeten der Gesundheit, den Insekten und zerstören die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig. Es brauche einen Richtungswechsel in der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft. Die Grünen setzen sich ein für eine bäuerliche Landwirtschaft und ein soziales, gesundes und klimagerechtes Ernährungssystem.

Vier Gegenstimmen zu Covid-19-Gesetz

Zum Covid-19-Gesetz präsentierte Isabelle Vonlanthen die Pro- und Kantonsrätin Brigitta Engeli die Contra-Argumente. Ohne das Gesetz müssten viele Programme wie Härtefallhilfen oder Kurzarbeit wieder eingestellt werden. Es regelt die Kompetenzen des Bundesrates sowie den Einbezug der Kantone und des Parlaments. Kritiker bemängeln, dass die Grundrechte ausgehebelt und die Bürger entmündigt werden. Die Politik des Bundesrates basiere nicht auf Fakten. Die massive Einschränkung des sozialen und gesellschaftlichen Lebens schade der Volksgesundheit nachhaltig. Die Mitglieder befürworteten das Covid-19-Gesetz mit vier Gegenstimmen.

Einstimmig gegen das Terrorismusgesetz

Raphael Zingg von den Jungen Grünen stellte sich hinter das Referendum zum Terrorismusgesetz. Dieses ermögliche es, Menschen zu bestrafen, bevor sie eine Tat begangen hätten. Dafür stuften die Behörden sie als «Gefährderinnen» oder «Gefährder» ein. Gleichzeitig biete die Vorlage keine tauglichen Instrumente zur echten Terrorbekämpfung. Die Massnahmen seien schwere Eingriffe in die Grundrechte. Internationale Organisationen kritisierten die Schweiz dafür massiv, darunter die UNO. Die Schweiz überschreite bei Terrorismusbekämpfung mehrfach die roten Linien der Menschenrechte. Die Mitglieder votierten einstimmig gegen das neue Gesetz.