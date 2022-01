Parolen SVP Thurgau lehnt das Massnahmenpaket für Medien mit grosser Wucht ab Das Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien fiel an der Online-Delegiertenversammlung der SVP Thurgau mit vier Ja zu 91 Nein bei einer Enthaltung durch. Der Tenor: Unabhängige Medien vertrügen sich nicht mit Staatssubventionen. Ein klares Nein gab es auch für das Tierversuchsverbot und das Tabakwerbeverbot. Die Abschaffung der Stempelsteuer wurde dagegen klar angenommen.

Die Zeitung in einer anderen Zeit: Am 8. Mai 1945 verkündet die «Thurgauer Zeitung» das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Bild: Andrea Stalder

Manuel Strupler, SVP-Nationalrat. Bild: Donato Caspari

Nationalrat Manuel Strupler hatte in der kontradiktorisch geführten Diskussion mit «Thurgauer Zeitung»-Chefredaktor David Angst zwar verdeutlicht, dass ihm der Erhalt der freien Medien ein Herzensanliegen sei, jedoch betont, dass «das Gesamtpaket die falsche Medizin» sei. Er selbst, so Strupler, wisse als Landwirt, wie es sei, wenn man vom Staat Geld bekomme: «Man ist nicht mehr unabhängig; wer zahlt, befiehlt», so Strupler. Sein Vorschlag deshalb:

«Nein stimmen und die ‹Thurgauer Zeitung› abonnieren.»

David Angst, Chefredaktor «Thurgauer Zeitung». Bild: Tobias Garcia

Gegen Letzteres dürfte David Angst nichts einzuwenden gehabt haben. Jedoch betonte der Journalist, dass das Geld dringend nötig sei, um die professionelle journalistische Berichterstattung im Lokalen aufrechtzuerhalten. Denn es sei eine Tatsache, dass von der anhaltenden negativen Entwicklung der letzten Jahre mit Abo- und Anzeigenschwund vor allem kleine und mittlere Zeitungen betroffen seien. «Die Leserzahl ist gross, aber die meisten zahlen nichts; bald geht die Rechnung nicht mehr auf», zeichnete Angst ein düsteres Bild von der Zukunft der Qualitätsmedien. Die Delegierten sprachen sich mit vier Ja zu 91 Nein bei einer Enthaltung gegen das Massnahmenpaket aus.

Kinderschutz oder Selbstverantwortung?

Kontrovers verlief die Parolenfassung bei der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung». Der Geschäftsführer der Lungenliga Thurgau, Hugo Bossi, sprach sich dafür aus, sei doch der Gegenvorschlag des Parlaments «eine Mogelpackung, denn in ihm ist die Werbung im Internet und in den sozialen Medien weiterhin erlaubt – und da halten sich die Jugendlichen heute vor allem auf». Es brauche deshalb striktere Vorgaben, um Kinder und Jugendliche vom Rauchen abzuhalten.

Davon wollte SVP-Kantonsrat Pascal Schmid nichts wissen. Die SVP sei die Partei von Freiheit und Selbstverantwortung. Wer solche Werte hochhalte, könne nicht für ein Werbeverbot für Tabak sein. Schmid fand Anklang bei den Delegierten, die die Initiative mit 33 Ja zu 65 Nein ablehnten.

Nein zur Tierversuchsinitiative

Deutlich fiel die Parole bei der Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» aus: mit nur vier Ja gegen 91 Nein. SVP-Nationalrätin Verena Herzog zeigte auf, dass bei einem Ja zur Initiative nicht nur die inländische Forschung, sondern auch der Handel und die Einfuhr von jeglichen Medikamenten verboten werde, wenn es für deren Entwicklung Tierversuche bräuchte. Dies würde nicht nur Forschung und Wirtschaft schaden, sondern könnte auch zur Zweiklassenmedizin führen, warnte Herzog.

Ja zur Abschaffung Stempelabgabe

SVP-Ständerat Jakob Stark stellte die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben vor. Bis anhin leistet jedes Unternehmen, das sein Kapital erhöht, eine Abgabe von einem Prozent der Summe an den Staat. Für Stark lohnt sich die Abschaffung der Stempelabgabe, denn «der Ausfall der 250 Millionen Franken könnte «mittelfristig durch mehr Investitionen und mehr Arbeitsplätze überkompensiert werden». Die SVP-Delegierten sahen das mit 82 Ja zu zwölf Nein ebenso.