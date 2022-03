Parolen «Rassistisch und imperialistisch»: Thurgauer Juso gegen Frontex-Millionen Die Thurgauer Jungsozialistinnen und Jungsozialisten sprechen sich an ihrer zweiten Vollversammlung deutlich für das Filmgesetz und für das Transplantationsgesetz aus. Als künftiges Langzeitprojekt wollen die Juso ein Frauenhaus im Thurgau eröffnen oder kostenlose Menstruationsprodukte in Schulen bereitstellen.

Die Thurgauer Juso stellen sich gegen jede Abschottung Europas. Benedetto Galli / KEY

Die Juso Thurgau hat ihre zweite Vollversammlung durchgeführt. Aufgebaut als hybride Präsenz- und Onlineveranstaltung versammelten sich die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten im Unia-Gebäude in Weinfelden. Die Versammlung bestand aus einem politischen Bildungsteil und der Parolenfassung für die Abstimmungsvorlagen am 15. Mai. Im Gegensatz zu den Entscheidungen des Bundes galt eine Zertifikats- und Maskenpflicht.

Geschlossen gegen «Imperialismus und Abschottung»

In der ersten Hälfte stellte Co-Präsidentin Elisa Nowak im Bildungsteil die «Grenzschutzorganisation» Frontex vor und gab einen Einblick in deren Aufbau und Funktionsweise. Dort und in der anschliessenden Diskussion wurde der «rassistische und imperialistische Charakter der Organisation» herausgearbeitet, wie die Juso mitteilen. Geschlossen wurde die Nein-Parole zum Frontex-Referendum gefasst. «Jungsozialistinnen und Jungsozialisten stellten sich konsequent gegen jede Form des Imperialismus und der Abschottung Europas», heisst es in der Begründung.

Ja zum Filmgesetz und zum Transplantationsgesetz

Auch zu den anderen Abstimmungen gab es ein nahezu geschlossenes Bild. Bei der Diskussion über die Änderung zum «Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur» wurde der Wert für europäische Filme hervorgehoben und die entsprechende Quotierung gutgeheissen. Vergleiche mit Frankreich und Kanada zeigten keinen negativen Effekt. Bei drei Enthaltungen und keiner Ablehnung wurde hier mit zwölf Stimmen die Ja-Parole verabschiedet. Ähnlich lief es bei der Änderung zum «Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen». Bei zwei Enthaltungen und keiner Ablehnung wurde mit zwölf Stimmen die Ja-Parole verfasst.

Ausserordentliche Vollversammlung für Langzeitprojekt

Anschliessend wurde beschlossen, ein Langzeitprojekt zu starten. Wenngleich noch nichts konkret verabschiedet wurde, verengte sich die Projektfindung darauf, ein Frauenhaus im Thurgau zu eröffnen oder kostenlose Menstruationsprodukte in Schulen bereitzustellen. Im Lauf der nächsten Wochen soll es dazu eine ausserordentliche Versammlung zur Planung geben. (red)