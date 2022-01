Parolen Junge SVP für drei Nein und ein Ja bei der Volksabstimmung vom 13. Februar Die Junge SVP Thurgau hat die Parolen zu den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom Sonntag, 13. Februar gefasst. Mit Ausnahme der Abschaffung der Stempelsteuer lehnt sie sämtliche Vorlagen ab.

In den Augen vieler JSVP-Mitglieder würden vom Massnahmenpaket zugunsten der Medienförderung vor allem grosse Verlage profitieren. Bild: Andri Vöhringer

Das Tier- und Menschenversuchsverbot ist für die Mitglieder der JSVP Thurgau nicht umsetzbar. Die Schweiz habe bereits ein sehr strenges Tierversuchsgesetz. Weitere Einschränkungen würden die Forschung zu stark behindern, heisst es in einer Mitteilung.

Nein zur Tabakinitiative

Auch das Tabakwerbeverbot sehen die Mitglieder als zu grosse Einschränkung in die Wirtschaftsfreiheit. Tabakwerbung sei gerade für gewisse Kleinunternehmen wie Kioske eine sehr wichtige Einnahmequelle, weshalb die Partei die Initiative zur Ablehnung empfiehlt und so den indirekten Gegenvorschlag annimmt. Der Gegenvorschlag verbietet Werbung für Tabakprodukte insbesondere auf Plakaten und in Kinos.

Ja zur Abschaffung der Stempelsteuer

Die Änderung des Stempelsteuergesetzes fand bei den Mitgliedern jedoch grosse Unterstützung. Durch die Stempelabgaben werde Geld besteuert, das noch gar nicht verdient worden sei. Diese Steuer schade allen Unternehmen, die über ein Kapital von mehr als eine Million Franken verfügen, weshalb sich die JSVP Thurgau klar hinter diese Änderung stelle. Es wurde die Ja-Parole gefasst.

Nein zur Medienförderung

Das Massnahmenpaket zugunsten der Medien wird klar abgelehnt. Die Subventionierung grosser Zeitungen schade dem unabhängigen Journalismus, denn gekaufte Medien könnten keine kritische Berichterstattung betreiben. «Von diesem Massnahmenpaket profitieren überwiegend grosse Medienkonzerne, welche keine zusätzliche Unterstützung benötigen», wird Parteileitungsmitglied Jan Keller in der Mitteilung zitiert. Es wurde deutlich die Nein-Parole gefasst. (red)