Parolen Die Grünen Thurgau lehnen den Frontex-Beschluss einstimmig ab Die Partei will verhindern, «dass sich die Schweiz weiterhin mitverantwortlich macht für ein rigides Grenzregime, welches die Menschenwürde mit Füssen tritt». Ein einstimmiges Ja gibt es zum Filmgesetz, Zustimmung zum Transplantationsgesetz mit wenigen Gegenstimmen.

Simon Vogel, Co-Präsident der Jungen Grünen, Didi Feuerle, Kantonsrat, Kurt Egger, Präsident der Thurgauer Grünen und Nationalrat sowie Kantonsrätin Sandra Reinhard. Bild: Christof Lampart

Die Gewalt an Europas Grenzen widerspreche den Grundrechten von Migrantinnen und Migranten sowie den grünen Werten fundamental. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex trage eine Mitverantwortung dafür, «dass Menschen in Not auf hoher See sich selbst und dem Tod überlassen oder zurück in Bürgerkriegsregionen geschickt werden». Das schreiben die Thurgauer Grünen in einer Medienmitteilung.

Mit einer Neuausrichtung der Migrationspolitik könne die Schweiz der Frontex-Weiterentwicklung in einem zweiten Anlauf zustimmen und bleibe Teil des Schengen-Raums. Die Thurgauer Grünen lehnen die Vorlage an ihrer Mitgliederversammlung einstimmig ab.

Kontroverse beim Transplantationsgesetz

Einstimmig unterstützen sie das Filmgesetz. Dank dem Gesetz werde mehr Geld in die Schweizer Filmproduktion und in schweizerisch-ausländische Koproduktionen investiert. Die Änderungen sorgten für gleich lange Spiesse für die Schweizer Filmbranche.

«Kontroverser wurde das Transplantationsgesetz diskutiert.» Die Befürwortenden betonten, dass das Gesetz – und damit der Wechsel zur Widerspruchslösung – dazu beitrage, dass mehr Organe für Transplantationen zur Verfügung stehen. Für die Ablehnenden darf es hingegen nicht sein, dass das Menschenrecht auf Unversehrtheit des Körpers nur noch gilt, wenn es eingefordert wird. Die Versammlung empfiehlt schliesslich grossmehrheitlich dem Transplantationsgesetz zuzustimmen.