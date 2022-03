Parlamentarischer Vorstoss «War nie die Absicht, eine dauernde Parkierung einzuführen»: Das sagt der Stadtrat Frauenfeld zur links-grünen Kritik am mittlerweile wieder zurückgezogenen Temporärparkplatz im Rüegerholz Beim temporären Parkplatz, den der Kanton auf der Festhüttenwiese geplant hatte, handelt es sich nicht um ein Baurecht. Deshalb fiel das Geschäft auch in die Kompetenz des Stadtrats und nicht in die des Gemeinderats. Das schreibt der Stadtrat in der Antwort auf eine Interpellation der Fraktion CH/Grüne/GLP.

Auf dieser Wiese bei der Festhalle Rüegerholz (rechts im Bild) wollte der Kanton einen temporären Parkplatz bauen. Bild: Reto Martin

Dieses Politikum blieb Frauenfeld nur knapp zwei Monate erhalten. Und nun ist auch die politische Aufarbeitung zumindest vorerst abgeschlossen. Mitte Oktober 2021 informierte die Stadt, dass der Kanton auf der Wiese unterhalb der Festhalle Rüegerholz einen temporären Parkplatz für 105 Fahrzeuge erstellen will. Denn so viele Abstellplätze fallen in der Bauzeit für die Regierungsgebäudeerweiterung für Kantonsangestellte weg. Die Festhüttenwiese gehört der Stadt. Links-grün ging auf die Barrikaden, nachdem Ende September das Frauenfelder Stimmvolk Nein besagt hatte zur grundbuchamtlichen Sicherung von Parkplätzen in der Tiefgarage und dem geplanten Erweiterungsbau.

Michael Pöll, Gemeinderat Grüne und Interpellant namens der Fraktion CH/Grüne/GLP. Bild: Tobias Garcia

Im Rahmen der Bauauflage für den temporären Parkplatz gingen Einsprachen ein. Und später reichte der Grünen-Gemeinderat Michael Pöll namens der Fraktion CH/Grüne/GLP eine Interpellation zum Thema – die der Stadtrat nun beantwortet hat. Und Anfang Dezember zog der Kanton das entsprechende Baugesuch wieder zurück. Das letzte Kapitel dieses Politikums.

«Der Kanton ist auf die Stadt zugekommen. Es wurden gemeinsam mögliche Standortoptionen geprüft.»

Das schreibt der Stadtrat in der Interpellationsantwort. Das sei im November 2020 gewesen. Die beiden Geschäfte – die Volksabstimmung und der temporäre Parkplatz – hätten zwar eine gemeinsame zeitliche Komponente, seien aber zwei unterschiedliche Sachverhalte und deshalb vom Stadtrat unabhängig voneinander behandelt worden. Man habe nie die Absicht gehegt, auf dieser Fläche eine dauernde Parkierung einzuführen. Die Fläche hätte vor allem weiteren Spielraum zur Nutzung des öffentlichen Grundes gegeben.

Festhütten-Arealentwicklung soll 2030 starten Noch Ende 2020 war von einer Machbarkeitsstudie Stadthalle 2021 die Rede. Dabei sollte es auch um ein Gesamtkonzept für das 2,5 Hektaren grosse Festhüttenareal gehen. Wie der Stadtrat in der Interpellationsantwort schreibt, hat die stätische Liegenschaftenverwaltung, die seit Anfang 2021 im Amt für Hochbau und Stadtplanung angesiedelt ist, mit allen Mietern und Baurechtsnehmern des Areals die Vertragslaufzeit auf das gleiche Enddatum, nämlich den 31. Dezember 2034, angepasst. Ziel sei es, zur Arealentwicklung spätestens 2030 mit der entsprechenden Planung zu beginnen. Aktuell gebe es in der Stadt genügend andere Schlüsselgebiete, die entwickelt werden müssten und unter der Berücksichtigung von Kosten und Nutzen höhere Priorität geniessen würden. (ma)

Handelt sich nicht um einen Baurechtsvertrag

Die Interpellanten hatten in den Raum gestellt, dass es sich um ein Baurecht der Stadt an den Kanton handle, worüber aufgrund der Fläche von 3600 Quadratmetern der Gemeinderat hätte befinden müssen. Dem widerspricht der Stadtrat und schreibt: «Das Recht, eine Anlage zu bauen, darf nicht mit einem Baurecht gemäss ZGB-Artikel 779ff verglichen werden.» Ebenso sei die «Verordnung über die Gebühren und Mietzinsen für die Benützung gemeindeeigener Grundstücke» zur Anwendung gekommen. Die Gebührenansätze würden sich aber auf die Benützung von Strassen und Wegen. Für Nutzungen in Bauzonen seien gemäss Verordnung Mietzinse zu verlangen. Das Geschäft sei deshalb in die Kompetenz des Departementsvorstehers gefallen.

Zurückgezogene Pläne für Parkplatz bei der Festhalle Rüegerholz

Mit Monatsparkkarten wären auf dem bestehenden Festhüttenparkplatz bei 105 durch Kantonsangestellte belegten Parkfelder jährlich netto 45'000 Franken an Parkgebühren geflossen. Diese Einnahmen würden dem vereinbarten Pauschalbetrag gemäss Nutzungsvereinbarung mit dem Kanton entsprechen, schreibt der Stadtrat.

Die Stadt verzichtet zu Gunsten des Kantons während maximal 30 Monaten auf die Nutzung von zehn öffentlichen Parkplätzen im Parkhaus Altstadt. Diese Parkplätze sollen den Regierungsratsmitgliedern und deren engsten Mitarbeitern zur Verfügung stehen. An den Einnahmen durch die Parkgebühren partizipiert die Stadt aber nicht. Denn das Parkhaus befinde sich im Besitz der Wohnpark Promenade AG. So stellt der Stadtrat fest:

«Nachdem regelmässige mehr als zehn Parkplätze frei sind, stellt dies keine Einschränkung für die Nutzung der Parkplätze durch die Öffentlichkeit dar.»