Parlamentarischer Vorstoss Saftlose E-Mobilität in Frauenfeld: Stadtrat beabsichtigt nicht, flächendeckend in Stromtankstellen zu investieren Die beiden CH-Gemeinderäte Anita Bernhard und Peter Hausammann sehen grossen Nachholbedarf, was die Ladeinfrastruktur für Elektroautos betrifft. Gemäss Zahlen des Stadtrats sind die städtischen Stromtankstellen aber nur gering ausgelastet.

Die Ladekupplung einer Stromtankstelle.

Bild: Christian Beutler (Keystone)

In Frauenfeld waren im vergangenen Jahr 179 Elektromobile eingelöst. Das sind 1,17 Prozent aller 15'303 Frauenfelder PKW. Das sind dreimal so viele E-Mobile wie 2018. Im Thurgau betrug der Anteil im Jahr 2020 übrigens 1,12 Prozent. Das geht aus der stadträtlichen Beantwortung der Einfachen Anfragen «Ladeinfrastruktur Elektromobilität in Frauenfeld» hervor. Die beiden CH-Stadtparlamentarier Anita Bernhard und Peter Hausammann hatten den Vorstoss eingereicht. Ihrer Meinung nach scheint Frauenfeld einen grossen Nachholbedarf in Sachen Stromtankstellen zu haben.

Sechs städtische und mindestens neun private Ladesäulen

Anita Bernhard, Gemeinderätin CH. Bild: PD

Momentan könnten an drei städtischen Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten Fahrzeuge mit maximal 22 Kilowatt geladen werden (Promenade, Schlossmühlestrasse, Marktplatz), schreibt der Stadtrat in der Antwort. Zusätzlich gebe es aber auf dem Stadtgebiet mindestens neun weitere Ladepunkte, davon eine mit einer Leistung von maximal 50 Kilowatt: an der Hungerbühlstrasse 22, Juchstrasse 16, Zürcherstrasse 305, Zürcherstrasse 325 und an der Langfeldstrasse 70. Weiter heisst es:

«Aufgrund der aktuellen Wirtschaftlichkeit und Nutzungszahlen besteht keine Absicht seitens des Stadtrates, in eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zu investieren.»

Peter Hausammann, Gemeinderat CH. Bild: PD

Die räumliche Verteilung der städtischen Ladestationen sei aufgrund soziodemografischer Faktoren und publikumsintensiver Einrichtungen erfolgt. «Bei geplanten zukünftigen Neugestaltungen von Verkehrsflächen und Parkierungsanlagen wird die Erstellung von Ladeinfrastruktur situativ geprüft.» Bei den sechs städtischen Tankstellen wurden vergangenes Jahr 8130 Kilowattstunden gezapft, 2018 waren es noch deren 1752 Kilowattstunden. Die Auswertung zeige, dass durchschnittlich pro Ladevorgang rund elf Kilowattstunden elektrischer Energie abgegeben werden.

«Die Auslastung der städtischen Ladeinfrastruktur kann momentan als gering angesehen werden.»

Mögliche Investoren oder Betreiber von öffentlichen Parkierungsanlagen könnten die kostenlosen Beratungsdienstleistungen der städtischen Energiefachstelle in Anspruch nehmen, um sich bezüglich der Möglichkeiten einer entsprechenden Ladeinfrastruktur umfassend zu informieren. Der Stadtrat sehe aber keine Möglichkeit, Investoren oder Betreibern hinsichtlich der Ausrüstung von Parkierungsanlagen Vorgaben zu machen.