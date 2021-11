Parlamentarischer Vorstoss Online-Barrierefreiheit: Gemeinderat setzt bei www.frauenfeld.ch auf pragmatischen Mittelweg und ist gegen Zertifizierung Trotz grosser Einigkeit von links bis rechts kam am Mittwochabend bei der Behandlung der Interpellation betreffend Zugänglichkeit der städtischen Online-Auftritte eine angeregte Diskussion im Gemeinderat zustande. Interpellant Ralf Frei (SP) zeigte sich zufrieden mit der Antwort des Stadtrats.

Der Online-Auftritt der Stadt Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Glücklich, wer das berühmte Rucksäckli nicht mit sich trägt. Ihm sei in der Regel nicht permanent präsent, was es heisse, mit einem Handicap durchs Leben gehen zu müssen, sagt Reto Brunschweiler. Das betreffe auch die Informationsbeschaffung auf den Websites der Stadt Frauenfeld. Der FDP-Gemeinderat thematisiert am Mittwochabend zur Interpellation «Barrierefreies Frauenfeld – mindestens online» von Ralf Frei (SP).

Ralf Frei, SP. Bild: PD

Der Stadtrat nahm aufgrund des parlamentarischen Vorstosses die städtischen Online-Auftritte unter die Lupe – und befand sie mit Abstrichen gut, was die Online-Barrierefreiheit betrifft. So könnten Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsformen (visuell, auditiv, motorisch, kognitiv) die angebotenen Inhalte bereits gut nutzen. Punktuell würden sich aber auch «deutliche Barrieren» zeigen, heisst es in der Beantwortung des Vorstosses von Frei.

Der Aufwand wäre nicht verhältnismässig

Der Vorstösser dankt dem Stadtrat für den eingeschlagenen Weg, der Sofortmassnahmen zur Optimierung vorsieht, aber keine kostspielige Zertifizierung.

«Die Zahlen sprechen für sich, der Aufwand ist nicht verhältnismässig.»

Reto Brunschweiler, FDP. Bild: PD

Er erwarte aber eine konsequente Umsetzung mit einem Stichtag, hält Frei fest. Stadtpräsident Anders Stokholm ist der Meinung, dass man mit dem pragmatischen Weg, aber ohne Zertifizierung schon viel erreichen könne. So sehen es alle Fraktionen. Brunschweiler sagt namens der FDP, dass mit Augenmass und gesundem Menschenverstand vorgegangen werden müsse. Man unterstütze den Stadtrat, Verbesserungen durch interne Schulungen laufend einfliessen zu lassen.

Hanspeter Gubler, SVP. Bild: PD

Die Standortbestimmung in dieser Thematik findet Hanspeter Gubler (SVP) begrüssenswert. Jedoch hätte er sich mehr Eigenantrieb des Stadtrats gewünscht, denn es würden ja auch gesetzliche Vorgaben bestehen.

«Wir finden, dass die Zugänglichkeiten für alle zwingend gewährleistet werden müssen, hingegen nicht für jedermann in jeder Form.»

Hoffentlich verschwindet Thematik nicht in Schublade

Roman Fischer, Grüne. Bild: PD

Christoph Tobler hält als SP-Fraktionssprecher fest, dass die Online-Barrierefreiheit mehr Menschen betrifft, als man zuerst annehme. Das sei also kein Nischenthema. Er hofft, dass die Thematik mit der Vorstossbeantwortung nicht einfach in einer Schublade verschwindet. Derweil lobt Roman Fischer (Grüne) die sorgfältigen und gut begründeten Antworten und, dass das Thema ernst genommen werde. «Eine Zertifizierung erachten wir, wie der Stadtrat, als nicht unbedingt notwendig.» Dass die Website von Thurplus neuer aber schlechter ist als die übrigen Online-Auftritte der Stadt, mache ihn stutzig.

«Obwohl bei Thurplus die Barrierefreiheit ein wichtiges Entscheidungskriterium war.»

Christoph Regli, Die Mitte. Bild: PD

Dieser Umstand ärgert auch Christoph Regli (Die Mitte). Denn trotzdem sei www.thurplus.ch nicht audit-reif für eine mögliche Zertifizierung. Er findet den Widerspruch zwischen Offerte und Leistung frappant.