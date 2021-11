Die Fraktionserklärung von CH/Grüne/GLP, die Fraktionspräsident Heinrich Christ vergangenen Mittwoch zu Beginn der Gemeinderatssitzung abgab, hatte es in sich. In Frauenfeld gebe es öffentliche Parkplätze im Überfluss, stellte Christ fest und räumte auf mit der «Mär von der verunmöglichten Verlagerung», nachdem sich das Frauenfelder Stimmvolk Ende September gegen die 50 Parkplätze im Regierungsgebäude-Erweiterungsbau entschieden hatte. «Unsere Fraktion hat Verlagerungen bereits bei Beratung des Tiefgaragengeschäfts vehement eingefordert.» Christ bedauerte es, dass die Stadt die Chance nicht nutze, oberirdische Parkplätze von Kantonsangestellten in den Untergrund zu verlagern und dafür aktuell wenig belegte Areale wie den hinteren Badiparkplatz zu nutzen. Zudem kritisierte er, dass die Überarbeitung des Abstellplatzreglements weiterhin auf sich warte lasse, nachdem eine entsprechende Motion von Linksgrün vor drei Jahren nicht durchkam. «Dabei wäre eine reglementarische Neubetrachtung der Parkplatzfrage nötiger denn je», sagte Christ. (ma)