Parlamentarischer Vorstoss Eine Frage der Geduld: In Sachen Informationsreglement will der Frauenfelder Stadtrat abwarten, was der Kanton macht Der Stadtrat beantragt, die Motion zur Schaffung eines städtischen Informationsreglements für nicht erheblich zu erklären. Zuerst müsse bei der neuen kantonalen Gesetzgebung Klarheit herrschen. Hinter dem Vorstoss stehen die beiden CH-Gemeinderäte Peter Hausammann und Roland Wetli.

Ein übergrosser Aktenstapel. Ein Informationsreglement könnte Licht in dieses Dunkel bringen. Bild: Fotolia

Dieses Gefühl, wenn man dringendst aufs WC muss: Da ist Geduld fehl am Platz. Möglicherweise geht den beiden CH-Gemeinderäten Roland Wetli und Peter Hausammann auch ein wenig die Geduld ab, wenn sie die Antwort auf ihre Motion betreffend «Schaffung eines Reglements betreffend die Information der Öffentlichkeit über städtische Belange (Informationsreglement)» lesen. Der Stadtrat will zwar grundsätzlich ein Informationsreglement einführen, aber nicht innert sechs Monaten ab Erheblichkeitserklärung, wie er es müsste.

Die beiden Lokalpolitiker hatten in einem Vorstoss Mitte Februar ein Instrument gefordert, das «die Grundsätze der Information, die Veröffentlichung von Beschlüssen der städtischen Behörden sowie die Veröffentlichung von Dokumenten wie Berichte, Gutachten und Konzepte regeln» soll. 21 Gemeinderäte hatten die Motion mitunterzeichnet. Der Stadtrat beantragt nun aber, den Vorstoss für nicht erheblich zu erklären und zunächst das Thurgauer Öffentlichkeitsgesetz abzuwarten. Oder, wie es in der stadträtlichen Beantwortung heisst:

«Es erscheint nicht sinnvoll, mit einem kommunalen Reglement dem kantonalen Gesetz vorzugreifen.»

Im Thurgau noch kein kommunales Reglement Für die Beantwortung der Motion hat sich der Stadtrat im Kanton umgehört. Demnach verfügt keine der angefragten Städte, also Kreuzlingen, Romanshorn, Arbon, Amriswil und Bischofszell, derzeit über ein Informationsreglement. Kreuzlingen wolle die Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes abwarten und daran angelehnt entsprechende Richtlinien ausarbeiten. Auch die Städte Herisau, St. Gallen und Zug würden kein eigentliches Informationsreglement kennen, heisst es in der Antwort. (ma)

Kantonales Gesetz muss bis Mai 2022 in Grossen Rat

Mit Annahme der kantonalen Volksabstimmung über das Öffentlichkeitsprinzip am 19. Mai 2019 findet dieses Aufnahme in der Kantonsverfassung.

«Der Kanton Thurgau ist an der Erarbeitung des entsprechenden Gesetzes. Dieses muss bis spätestens Mai 2022 durch den Grossen Rat verabschiedet werden.»

Peter Hausammann, Gemeinderat CH und Motionär. Bild: PD

Das schreibt der Stadtrat in der Antwort. Wie diese Umsetzung aussehe, sei derzeit nicht bekannt. Abzuwarten gelte es auch die entsprechende Verordnung. Es sei durchaus möglich, dass das neue Gesetz weiterführende kommunale Bestimmungen zulasse. Zugleich gebe es aber auch Beispiele, «wie die Gemeindeautonomie in kantonalen Rechtserlassen eingeschränkt wird, beispielsweise im Bau- oder Sozialbereich».

Roland Wetli, Gemeinderat CH und Motionär. Bild: PD

In der Beantwortung gibt es folgendes Versprechen: «Sobald das Thurgauer Öffentlichkeitsgesetz vorliegt, wird der Stadtrat Anpassungen von Reglementen und Verordnungen angehen.» Man werde innert Jahresfrist ab Vorliegen der rechtsgültigen kantonalen Bestimmungen ein entsprechendes Reglement erarbeiten und dem Gemeinderat vorlegen, um dem neuen Gesetz vollumfänglich Rechnung zu tragen. Falls das Stadtparlament nicht dem Antrag des Stadtrats folgen würde, so müsste man in Frauenfeld zumindest nicht bei null beginnen. Die Städte Aarau, Chur und Solothurn verfügen bereits über ein entsprechendes Instrument, wie der Stadtrat schreibt. Die Inhalte «könnten bei der Ausgestaltung eines Informationsreglements für Frauenfeld als Beispiele beigezogen werden».