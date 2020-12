Parlamentarischer Vorstoss Der Stadtrat Frauenfeld spricht sich bei der Schulwegsicherheit gegen einen Flickenteppich aus und will zuerst das Gesamtbild 2040 erarbeiten Antrag auf Nicht-Erheblich-Erklärung: Die Antwort auf eine Motion betreffend Schulwegsicherheit der Gemeinderäte Salome Scheiben, Heinrich Christ (beide CH) und Roman Fischer (Grüne) liegt vor.

Autoverkehr auf der Bahnhofstrasse, die an der Primarschulanlage Ergaten vorbeiführt. Bild: Andrea Stalder (14.Juli 2020)

Salome Scheiben, Gemeinderätin CH und Motionärin. Bild: PD

Läuft in der Frauenfelder Lokalpolitik etwa «Und täglich grüsst das Murmeltier»? Erst kürzlich bei der Motionsantwort zum Informationsreglement war der Stadtrat dem grundsätzlichen Anliegen zwar wohlgesinnt, hat aber auf später vertröstet. Nun ist ein nächstes Mal Geduld gefordert von Motionären. Wieder zeigt sich der Stadtrat gegenüber dem Thema offen, braucht aber noch Zeit – und stellt deshalb den Antrag auf Nicht-­Erheblich-Erklärung. Diesmal geht es um die Motion betreffend «Bericht Temporeduktionen im Umfeld von Kindergärten und Schulhäusern» der Gemeinderäte Salome Scheiben, Heinrich Christ (beide CH) sowie Roman Fischer (Grüne). Den Vorstoss hatten 15 Stadtparlamentarier mitunterzeichnet.

Heinrich Christ, Gemeinderat CH und Motionär. Bild: PD

Die Motionäre verlangten vom Stadtrat, «unter Einbezug der Schulbehörden einen Bericht zur Frage von Temporeduktionen im Umfeld von Kindergärten und Schulhäusern zu verfassen». Sie erwarteten Aussagen zur aktuellen Situation des Temporegimes. Zudem sollte aufgezeigt werden, wo die Verkehrssicherheit mit Temporeduktionen erhöht und wie dies erreicht werden kann. Die Umsetzung sollte innert drei Jahren erfolgen.

Aktuelle Massnahmen in Herten und im Langdorf

Man teile die Meinung der Motionäre, dass der Schulweg etwa die Selbstständigkeit sowie die allgemeine Fitness der Kinder fördere und auch eine wichtige soziale Funktion übernehme, heisst es in der Antwort der Motion. Und weiter:

«Dem Stadtrat ist die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer und im Speziellen der Schülerinnen und Schüler wichtig.»

Roman Fischer, Gemeinderat Grüne und Motionär. Bild: PD

Laufend würden auf den Schulwegen Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit umgesetzt. So werde aktuell beim Spannerschulhaus Tempo 30 eingeführt, und im Umfeld des Schulhauses Herten und des Kindergartens Erchingen würden Fussgängerinseln erstellt. Der Stadtrat gibt aber auch zu bedenken, dass ihm für Kantonsstrassen die Weisungsbefugnis fehlt respektive der Kanton auch bei städtischen Strassen Bewilligungsinstanz für Temporeduktionen sei.

Gemäss einer Auflistung des Stadtrats handelt es sich bei sieben von 33 Frauenfelder Schulstandorten – vom Kindergarten bis zur Kanti – um Kantonsstrassen. In 16 Fällen gibt es keine Tempo-30-Zone. In sechs Fällen besteht zum Teil eine Tempo­reduktion, bei zwei Standorten ist Tempo 30 in Umsetzung.

«Elterntaxis sind ein Dorn im Auge»

Das städtische Amt für Tiefbau und Verkehr stehe betreffend Schulwegsicherheit in regem Austausch mit den Schulen Frauenfeld.

«Sowohl der Schulverwaltung wie auch dem Stadtrat sind die Elterntaxis ein Dorn im Auge.»

Gleichwohl will der Stadtrat übergeordneten Verkehrsplanungen nicht vorgreifen. Über allem steht das Gesamtbild 2040 – mit Gachnang und Felben-Wellhausen. Eine Volksabstimmung zur Klärung der verkehrlichen Infrastrukturprojekte ist im November 2021 vorgesehen. Das Gesamtbild soll abschliessend 2022 vorliegen. In den Jahren 2022 und 2023 soll die Überarbeitung des Richtplans Siedlung und Verkehr erfolgen. Darin sind Temporeduktionen und Schulweg­sicherheit definitiv ein Thema.

«Ein vorgreifender Bericht zur Temporeduktion im Bereich von Kindergärten und Schulanlagen erachtet der Stadtrat als nicht zielführend und würde zu einem Flickenteppich führen.»

So heisst es in der Beantwortung der Motion. So lasse sich eine verlässliche Planung schaffen und der Verwaltung eine verbindliche Handlungsanweisung zur Verfügung stellen.