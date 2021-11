Parlamentarischer Vorstoss «Bedarf an Tiefgaragen-Parkplätzen weiterhin gegeben»: Trotz Nein des Frauenfelder Stimmvolks soll Parkhaus des Regierungsgebäudes nicht kleiner werden Der Kanton hält an den Plänen für die 215 Tiefgaragen-Parkplätze fest. Denn zum einen gibt es Ideen, oberirdische Abstellplätze für Kantonsangestellte hinter der Kantonsbibliothek aufzuheben. Zum anderen besteht seitens Anwohnenden eine Nachfrage nach mietbaren Parkplätzen.

Hinter dem bestehenden Regierungsgebäude baut der Kanton einen Erweiterungsbau inklusive Tiefgarage. Bild: Tobias Garcia

«Es werden wie ursprünglich geplant 215 Parkplätze erstellt.» Das ist die Quintessenz aus der Antwort des Regierungsrats auf die Einfache Anfrage von Kantonsrat Stefan Leuthold (GLP) mit dem Titel «Fehlende Nachfrage für Tiefgaragenplätze in Frauenfeld». Für den Frauenfelder Politiker stellten sich Fragen, nachdem sich das Frauenfelder Stimmvolk am 26. September gegen die grundbuchamtliche Sicherung von 50 öffentlichen Parkplätzen im Parkhaus des geplanten Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus ausgesprochen hatte. So heisst es in der Beantwortung, dass sich der Zeitplan trotz des Neins nicht verzögere.

Stefan Leuthold, Kantonsrat, GLP, Frauenfeld. Bild: Reto Martin

«Das Baugesuch wird voraussichtlich Ende November 2021 eingereicht; der Baubeginn ist für Herbst 2022 vorgesehen.»

Überdies habe der Frauenfelder Volksentscheid keine Kostenfolgen, denn der vom Thurgauer Stimmvolk bewilligte Kredit über 39,8 Millionen Franken sei als Bruttokredit gesprochen worden. Die 1,75 Millionen Franken der Stadt Frauenfeld hätten die Abrechnungssumme entsprechend reduziert.

Mehr Parkplätze mit Mitarbeitende und Anwohnende

Einerseits werden die bestehenden 105 Parkplätze auf dem Areal unter den Boden gebracht. Durch das Neubauvorhaben müssen weitere 60 Parkplätze erstellt werden. Dabei sei bereits die von Leuthold erwähnte VSS-Norm 40 281 angewendet worden, nicht das Parkplatzreglement der Stadt Frauenfeld von 1991.

«Hinzu kommen die 50 Parkplätze, die der Kanton nach dem Nein der Frauenfelder Stimmbevölkerung als Ersatz für heute oberirdische Mitarbeiterparkplätze selbst nutzen wird.»

Summa summarum sind das die ursprünglich geplanten 215 Parkplätze. So könne voraussichtlich auch dem Bedarf von Anwohnerinnen und Anwohnern entsprochen werden.

Das Modell des Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus. Bild: Andrea Stalder

Der Bedarf an den Tiefgaragen-Parkplätzen sei weiter gegeben. Denn man prüfe, die heutigen Mitarbeiterparkplätze zwischen Kantonsbibliothek und Obergericht teilweise unter den Boden zu verlegen. Damit könnte der Platz als Bindeglied zwischen Altstadt und botanischem Garten aufgewertet werden. Noch zu klären sei, wie viele Parkplätze dort weiterhin oberirdisch eingeplant werden sollten. Dafür sei eine Gesamtbetrachtung inklusive Promenadenstrasse nötig. Zur Konkretisierung werde der Kanton das Gespräch mit der Stadt Frauenfeld suchen.

«Bei einem Verzicht auf die 50 Parkplätze wären die Einsparungen mit rund 1,16 Millionen Franken geringer als der effektive Wert von rund 1,75 Millionen Franken, da nur ein halbes Geschoss wegfallen würde.»

Das liest man in der Beantwortung. Ursache seien die ohnehin anfallenden Grundkosten für die Tiefgarage. Je mehr Parkplätze realisiert würden, desto tiefer seien die Erstellungskosten pro Parkplatz. Die vorgesehene Tiefgarage mitten im Stadtzentrum sei mit 215 Parkplätzen optimal geplant und weise eine hohe Effizienz aus.