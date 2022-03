Parlament Tradition statt moderne Technik: Die Thurgauer Regierung lehnt eigenen Parlamentssaal ab Die bodenständigen und sparsamen Thurgauer wollen keine «Paläste» für ihre Politiker, argumentiert der Regierungsrat und versenkt die Idee eines Parlamentssaals. Hinter der Forderung steckt jedoch nur der Wunsch nach einer zeitgemässen Infrastruktur für den Ratsbetrieb.

Der Grosse Rat tagt halbjährlich in Weinfelden. Eher untypisch für ein Parlament ist die «Festbankbestuhlung». Bild: Donato Caspari

Es war noch gar nie anders. Seit 1831 tagt der Thurgauer Grosse Rat an zwei unterschiedlichen Orten. Das Rathaus Frauenfeld wechselt sich mit jenem in Weinfelden halbjährlich als Tagungsort ab. Diese aus der Geschichte gewachsene Tradition hält die Thurgauer Regierung hoch und gewichtet sie als «schweizweites Alleinstellungsmerkmal», wie sie in der Beantwortung der Motion «Ratssaal für den Grossen Rat» unterstreicht.

Sogar in der Kantonsverfassung sind die beiden Tagungsorte festgehalten. Das lasse darauf schliessen, «dass es dabei nicht nur um ein nebensächliches Detail geht», stellt die Thurgauer Regierung klar und macht deutlich, dass sie nicht an dieser Tradition rütteln möchte. Gründe gäbe es aber schon.

«Tradition ist dann wertvoll, wenn sie von Nutzen ist»

SP-Kantonsrat Turi Schallenberg (Bürglen) ist der Meinung, das Kantonsparlament habe eine moderne Infrastruktur verdient. Denn für 130 Ratsmitglieder sind die Platzverhältnisse in den beiden Ratssälen relativ eng. Die «Festbankbestuhlung» mit vier langen Tischreihen sei für den Ratsbetrieb nicht ideal und für den oft hohen Lärmpegel mitverantwortlich.

Schallenberg sagt, dass der Auslöser für seine Motion die negative Haltung der Regierung zu einem elektronischen Abstimmungssystem gewesen sei. Weil ein solches nach jeder Sitzung abgebaut und an beiden Standorten einsetzbar sein müsste, erachtet es der Kanton als zu teuer. Deshalb marschieren im Thurgauer Kantonsparlament die Stimmenzähler jeweils durch die Tischreihen und zählen jene Kantonsrätinnen und Kantonsräte, welche sich vom Sitz erheben, als Jastimmen.

SP-Kantonsrat Turi Schallenberg. Bild: Reto Martin

Ein elektronisches Abstimmungssystem wäre deutlich zeitsparender und transparenter. «Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger könnten nachschauen, wie ihre Vertreter im Rat abstimmten», sagt Schallenberg. Auch Mikrofone an den Sitzplätzen der Politiker würden zu einem speditiveren Sitzungsablauf führen. Der Rat habe ein Digitalisierungsschub nötig. «Tradition ist wertvoll, wenn sie von Nutzen ist», sagt Schallenberg. Hier müsse man aber den Mut haben, einen Schritt vorwärts zu machen.

Regierung fürchtet eine «Machtkonzentration»

Auch der Regierungsrat sieht in einem festen Tagungsort gewisse Vorteile. «Ein eigener Ratssaal würde zur Vereinfachung der Abläufe und zu mehr Effizienz auf Seiten der Parlamentsdienste führen.» Nebst technischer Ausrüstung könnten auch Kommissions- und Fraktionszimmer geschaffen werden. «Auch Nebenräume wie ein Backoffice für die Parlamentsdienste und Medienschaffende, Wickel- und Stillzimmer, sanitäre Anlagen, Zuschauerplätze sowie ein Foyer mit einer Wandelhalle und einer Cafeteria etc. könnten ins Auge gefasst werden», schreibt die Regierung. Dennoch würden die Nachteile überwiegen.

Denn der halbjährliche Sitzungswechsel des Grossen Rates schaffe eine gewisse Balance zwischen den verschiedenen Regionen des Kantons, hält die Regierung fest. «Ein eigener Ratssaal in Frauenfeld dürfte bei einem Grossteil der Thurgauer Bevölkerung als unerwünschte Machtkonzentration» verstanden werden. Ausserdem bezeichne sich der Kanton Thurgau gerne als sparsam und bodenständig.

«Politik und Verwaltung brauchen keine eigenen ‹Paläste›.»

Das Stimmvolk lege stattdessen Wert auf «geerdete» Politikerinnen und Politiker. «Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Bau eines eigenen Ratssaals auf breite Ablehnung stossen würde.» Dafür müsste auch die Kantonsverfassung geändert werden. Ausserdem rechnet der Regierungsrat mit Kosten von mehreren Millionen Franken.

Der Kanton Graubünden als Vorbild

Turi Schallenberg ist enttäuscht von der Antwort der Regierung. Auch ihm sei Tradition wichtig. Er setzt aber ein Fragezeichen dahinter, wie wesentlich der Bevölkerung ein pendelndes Parlament wirklich ist. Vielleicht sei ihr ja beispielsweise ein elektronisches Abstimmungssystem mit Offenlegung des Stimmverhaltens der Politiker im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips wichtiger.

Der Motionär stört sich auch, dass die Regierung für einen eigenen Parlamentssaal nur von einem millionenteuren Neubau auf der grünen Wiese ausgehe. Die Möglichkeit, in einem bestehenden Gebäude einen Parlamentssitz einzurichten, der auch für andere Nutzungen offenstünde, werde ausgeblendet. Das Anliegen wird noch im Grossen Rat diskutiert.

Der Kanton Graubünden baute ein ehemaliges Zeughaus zum Grossratsgebäude um. Heute gehört ein Wandbild von Alois Carigiet zum Saal. Gian Ehrenzeller / Keystone

Schallenberg denkt an das Gebäude des Grossen Rates Graubünden. In Chur wurde ein altes, einst als Kaserne erstelltes Gebäude für das Kantonsparlament umgebaut. Mit dem Wandbild «Der Zusammenschluss der Drei Bünde» von Alois Carigiet ist auch die Kantonsgeschichte darin präsent. «So etwas müsste doch auch bei uns möglich sein», findet Schallenberg, «mit Materialien und Handwerkskunst aus dem Thurgau.»