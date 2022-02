Grosser Rat Thurgau Jetzt live: Dominik Diezi übernimmt das Baudepartement von Carmen Haag +++ Es ist entschieden: Motion für BTS-Standesinitiative wird dringlich erklärt Die auf 9.30 Uhr anberaumte 32. Sitzung der laufenden Legislatur wird als Halb- statt als Ganztagesssitzung durchgeführt. Der Grund: nicht genügend Traktanden. Dennoch hält die Sitzung einiges an Zündstoff bereit. So wurde bereits im Vorfeld eine dringliche Motion zur Lancierung einer Standesinitiative für die BTS angekündigt.

Der Thurgauer Grosse Rat tagt pandemiebedingt seit rund zwei Jahren in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder (27.10.2021)

10:13 Uhr

Gesundheitsdirektor Urs Martin nutzt das Corona-Informationsfenster, bevor die Traktandenliste weiter abgearbeitet wird. Der Thurgau habe sich in der Vernehmlassung für weitestgehende Öffnungsschritte ausgesprochen. Was der Bundesrat heute Nachmittag entscheiden werde, sei noch nicht bekannt.

10:03 Uhr

Die Dringliche Motion muss zwingend an der heutigen Sitzung behandelt und beschlossen werden. Die neue Traktandenliste wird diskutiert. Die Grüne-Fraktion beantragt, die Traktandenliste nicht zu ändern. Es muss indes nur über den Antrag des Präsidiums abgestimmt werden. Die Änderung der Traktandenliste mit Aufnahme der Dringlichen Motion für eine BTS-Standesinitiative als Traktandum 3 und nachfolgend die Beantwortung der OLS-Interpellation als Traktandum 3 zu behandeln, wird mit 78 Ja zu 27 Nein genehmigt. Nun folgen zuerst die Einbürgerungsgesuche, danach folgt die Schlussabstimmung zum Öffentlichkeitsgesetz.

09:57 Uhr

Die dringliche Motion für die BTS-Standesinitiative wird mit 79 Ja zu 42 Nein Dringlichkeit beschlossen. Nun wird die Tagesordnung umgestellt.

09:55 Uhr

Anders Stokholm. Bild: Andrea Tina Stalder

Mitmotionär Pascal Schmid (SVP, Weinfelden) begründet, die Dringlichkeit sei unabdingbar. Anders Stokholm (FDP, Frauenfeld) bezeichnet die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) als wichtige Lebensader. Die BTS verbinde wichtige Räume miteinander, auch international. Es müsse jetzt ein Zeichen gesetzt werden. Die FDP-Fraktion sei einstimmig für Dringlichkeit. Sandra Reinhart (Grüne, Amriswil) sieht die BTS als falsche Lösung zur Behebung der Verkehrsprobleme in den betroffenen Gemeinden. Das habe der Bund nun auch erkannt. Die Grüne-Fraktion lehnt Dringlichkeit einstimmig ab.

Felix Meier empfiehlt die Ablehnung der Dringlichkeit im Namen der SP-Fraktion. Gallus Müller (Mitte) spricht sich im Namen der Mitte-Fraktion klar für die Dringlichkeit aus. Ueli Fisch (GLP) hält dagegen und empfiehlt im Namen seiner Fraktion einstimmig Dringlichkeit.

Regierungsrätin Carmen Haag (Mitte) sagt, die BTS sei jetzt ein dringliches Thema. Die dringliche Standesinitiative sei ein Mittel, dem Bund die Bedeutung der BTS für den Kanton Thurgau nochmals vor Augen zu führen.

Es wird nun über die Dringlichkeit abgestimmt.

09:39 Uhr

Es wird die dringliche Behandlung einer Motion verlangt, die eine Standesinitiative zur Rettung der BTS fordert. Die Diskussion zur Dringlichkeit ist eröffnet.

09:38 Uhr

Die Sitzung des Thurgauer Grossen Rates hat begonnen; sie wird bis zum Mittag dauern. Es sind 125 der 130 Mitglieder anwesend. Der Rat ist beschlussfähig. Mitte-Kantonsrat Dominik Diezi wird für seine Wahl in den Regierungsrats gratuliert. «Die Wochen vor dem Amtsantritt sollen angeblich die schönsten in der Zeit eines Regierungsrats sein», sagt Ratspräsidentin Brigitte Kaufmann. Diezi wird per 1. Juni 2022 das Departement für Bau und Umwelt (DBU) von Parteikollegin Carmen Haag übernehmen.

09:14 Uhr

Dominik Diezi wurde am Wochenende in die Thurgauer Regierung gewählt. Bild: Ralph Ribi

Willkommen zur Sitzung des Thurgauer Grossen Rates in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Die Traktandenliste umfasst sechs Geschäfte. Wenn es beim geplanten Ablauf bleibt, wird zuerst über Bürgerrechtsgesuche entschieden. Danach folgt die Redaktionslesung mit Schlussabstimmung zum Öffentlichkeitsgesetz. Als drittes Traktandum steht die Motion «Friedensstiftender bäumiger Klimaschutz in Stadt und Dorf» mit Beschlussfassung auf der Liste. Danach folgt die Beantwortung der zwei Interpellationen «Auch im TBA: Thurgauer Holz statt Beton» und «Planungsstand Oberlandstrasse: Steckt die OLS in der Sackgasse?» Als sechstes und letztes Geschäft ist die Leistungsmotion «Strassenverkehrsabgaben – Weniger Gebühren wären mehr!» vorgesehen.

Es ist anzunehmen, dass gleich zu Beginn der Sitzung eine Änderung der Traktandenliste verlangt wird. Der Grund: Es wird von bürgerlicher Seite eine dringliche Motion eingereicht, die eine Standesinitiative zur Aufnahme der Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) in das Strategische Entwicklungsprogramm (Step) 2030 Nationalstrassen des Bundes fordert. Das dürfte für einigen Diskussionsbedarf sorgen.

Ob ein Regierungsmitglied vor dem Abarbeiten der Traktandenliste das Corona-Informationsfenster nutzen wird, ist noch unklar. Während der Pandemie wurde es häufig von Gesundheitsdirektor Urs Martin für Informationen rund um die Coronamassnamen genutzt. Da der Bundesrat heute Nachmittag die Medien über die aktuellen Lockerungsbeschlüsse informieren wird, ist unklar, wie weit Urs Martin schon informieren kann und will.