Parkierungsreglement Nach langem Warten: Gemeinderat Wagenhausen will öffentliche Parkplätze bewirtschaften und befragt dazu die Bevölkerung Der Wagenhauser Gemeinderat bringt eine Vernehmlassung zum Parkierungsreglement vors Stimmvolk, nachdem der erste Versuch vor sechs Jahren gescheitert ist. Die Frist endet am 28. Februar.

Dicht parkierte Autos stehen in einer Hochtarifzone. Bild: Keystone / Ennio Leanza

Immer noch verfügt die Gemeinde Wagenhausen über kein Parkierungsreglement und hat damit keine rechtliche Grundlage zur Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen. Diese öffentlichen Parkfelder werden zum Dauerparkieren genutzt, obwohl bei privaten Liegenschaften mietbare Parkfelder verfügbar wären.

Roland Tuchschmid, Gemeindepräsident Wagenhausen. Bild: PD

An der Gemeindeversammlung vom 27. November 2015 legte der Gemeinderat ein Parkierungsreglement zur Abstimmung vor. In diesem Reglement wurde vorgesehen, die Parkfelder mittels einer Parkuhr zu bewirtschaften, was auf mehrheitliche Ablehnung stiess.

Seither hat Deborah von Wartburg vom Büro SNZ Ingenieure und Planer AG aus Zürich im Auftrag des Gemeinderates ein neues Parkierungsreglement ausgearbeitet. Coronabedingt und wegen kürzerer sowie effizienterer Gemeindeversammlungen legt nun der Gemeinderat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern dieses neue Parkierungsreglement zur Vernehmlassung vor, wie der Gemeinderat Wagenhausen mitteilt.

Reglement geht bis Ende Februar in Vernehmlassung

Das neue Reglement samt einer erläuternden Präsentation kann man herunterladen oder während der Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung gratis beziehen. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum Montag, 28. Februar.

Kaspar Birrer, Gemeinderat Sicherheit Wagenhausen. Bild: PD

Änderungswünsche oder Einwände sind schriftlich an Gemeindepräsident Roland Tuchschmid, Talacker 1, 8259 Kaltenbach, oder per E-Mail an gemeindepraesident@wagenhausen.ch einzureichen. Für Fragen stehen der Gemeinderat Kaspar Birrer (079 699 02 77) sowie der Gemeindepräsident (079 635 01 61) zur Verfügung. (red)