Paradiesvögel am Untersee Im Dschungel von Mammern trieben in der Samstagnacht und gestern beim Umzug ab 12.01 Uhr die Narren ihr fröhliches Unwesen. Margrith Pfister-Kübler

Passend zum Motto Dschungel: Die Gruppe Paradiesvögel mit ihrem Fischereiaufseher (Dominik Schenk). (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Schräge Musik vom DJ «Alpenflieger», noch schräger und pfiffiger waren die Auftritte der «Staaner Schränzer» aus Stein am Rhein und der «Schnäggägugger» aus Bronschhofen in der dschungelmässig dekorierten Mehrzweckhalle. Anfangs war es noch ruhig im Mammermer Dschungel, doch wie im richtigen Urwald wurde es immer lebendiger, je tiefer die Nacht. Und auch die Kleinsten feierten tüchtig mit.

«Willst du getrocknete Heuschrecken, die sind besser als Kaugummi»

lockte ein als Mogli verkleidetes Mädchen. Getrocknete Heuschrecken, die Dschungel-Spezialität in Mammern – mit heissen Würsten und Pommes serviert – wurden zur kulinarischen Mutprobe. Die Kinder freuten sich wie Schneekönige, dass sich die Älteren vor dem Essen gruselten. «Vom Migros», gestand ein Affe.

Grosse Fantasie begeisterte ringsum bei den Kostümen, auch bei der Spielgruppe. «Weniger Kormorane, dafür Paradiesvögel am Untersee», dieser Weckruf drang durch, besonders visuell. Die Gruppe Paradiesvögel stach voll ins Auge, begleitet vom «Fischereiaufseher» (Bootsbauer Dominik Schenk).

Hinter diesen für jedes Jahr neu und selbst erarbeiteten Kostümen mit aktueller Themenvielfalt steht jeweils die Hanhart-Family & Co. Das Fasnachts-OK mit Barbara und Lydia Nonini, André Gonin, Jacqueline Engel, Christian Meier und Weiteren hatte keinen Aufwand gescheut. Selbst Tiger und Affen fehlten nicht.

Schnitzelbänkler aus Eschenz zu Gast

Der 39. Umzug gestern Sonntag, wurde, so will es die Tradition, von der Berlinger Gugge «Heugümpers und Velopümpers» angeführt. Das Duo Doris Gassmann und Achim Holzmann sorgte für Ohrwürmer. Und weil die Nachbargemeinde Eschenz dieses Jahr ohne Fasnachtsumzug bleibt, kamen die «Schnitzelbänkler Eschenz» kurzerhand nach Mammern.

Da wurde besungen, was passiert, wenn Mammermer Familien im Südtirol Ferien machen und falsch parkieren: Die Pneus wurden aufgeschlitzt. Dorfsheriff René Wattinger, der als Tarzan im Dschungel war, meinte: «Nein, das führen wir in Mammern nicht ein. Ich habe kein so langes Messer.»