Paradiesische Musik in Schlatt

Die Konzertreihe im Paradies beginnt am Sonntag, 16. September, mit dem Blattwerk Quintett. Am 28. Oktober tritt das Gitarren-Duo Schö Ä Deux auf, am 25. November das Quintetto Animato. Den Abschluss des Kalenderjahres macht Philharmonic Brass Generell 5, am Freitag, 28. Dezember. Mit dem Chorprojekt Schaffhausen am 17. Februar und Celtik Folm mit «An Lär» am 17. März schliesst die Konzertreihe im Frühjahr 2019. Die Konzerte beginnen jeweils um 17 Uhr und kosten 25 Franken Eintritt. (gün)