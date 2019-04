Frauenfeld als Paradies für Elektroautos: Eine Idee von GLP-Gemeinderätin Irina Meyer Die Thurgauer Kantonshauptstadt könnte eine Modellregion für E-Mobilität werden. Das stellt sich GLP-Gemeinderätin Irina Meyer in einer Interpellation vor. Mathias Frei

Der Parkplatz einer Elektro-Tankstelle. (Bild: Sabrina Stübi)

Irina Meyer hält etwas auf Elektroautos. Deshalb hat die GLP-Gemeinderätin kürzlich eine Interpellation mit dem Titel «Modellregion Elektromobilität Frauenfeld» eingereicht. 13 Gemeinderäte haben den Vorstoss mitunterzeichnet.

Wie Meyer weiss, unterstützt das Bundesamt für Energie (BFE) im Bereich der E-Mobilität «aktuell rund 80 Pilot- und Demonstrationsprojekte in verschiedenen Schweizer Städten». Es interessiert sie, ob der Stadtrat bereit wäre, mit Unterstützung der Abteilung Energie des Kantons Thurgau und des BFE, das Projekt einer E-Mobilität-Modellregion zu lancieren, «wie dies bereits in Kreuzlingen der Fall ist».

Fehlinvestitionen mittels Pilotprojekten vermeiden

Irina Meyer, Gemeinderätin GLP. (Bild: PD)

Indem das zeitversetzte und gesteuerte Laden von Elektrofahrzeugen im Rahmen von intelligenten Stromnetzen erforscht und getestet würde, könnten nach Meyer Fehlinvestitionen vermieden werden. Im Übrigen könnte eine derartige Modellregion auch ein Projekt sein für den städtischen Energiefonds, falls der Stadtrat bereit wäre, die Förderkategorien im entsprechenden Reglement anzupassen.

Der Umstieg auf Elektromobilität sei allerdings mit grossen Herausforderungen verbunden. Es brauche eine Abstimmung auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Privater. Gleichwohl: Elektrofahrzeuge hätten im Vergleich Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor einen drei- bis viermal höheren Wirkungsgrad, hält Meyer in ihrem Vorstoss fest. Sie würden eine massive Senkung der Schadstoffemissionen und eine Reduktion der Lärmbelastung ermöglichen. Verwende man erneuerbaren Strom, könnten die Vorteile von E-Mobilität voll ausgeschöpft werden. Denn der motorisierte Individualverkehr sei in der Schweiz für rund 67 Prozent der verkehrsbedingten CO2-Emissionen sowie für einen beachtlichen Teil Feinstaub-Ausstosses verantwortlich.

In diesem Zusammenhang stellt Meyer auch grundsätzliche Fragen. So interessiert sie sich dafür, wie der Stadtrat zum Umstieg von fossilen Treibstoffen zu Elektromobilität steht und ob diesen Wandel für förderungswürdig hält. Zudem will sie wissen, welche Massnahmen diesbezüglich aktuell bei der Stadt laufen.